Brítez aparece entre os cinco com maiores médias de cartões recebidos em 2023; veja números

Segundo levantamento do “Espião Estatístico”, do site ge.com, o zagueiro do Fortaleza Emanuel Brítez aparece entre os cinco jogadores com as maiores médias de cartões recebidos na temporada de 2023. O jogador tricolor tomou 21 cartões em 50 jogos, obtendo uma média de 0,42 por partida.

Kannemann (Grêmio), Mercado (Inter), Fernandinho (Athletico) e Zé Ricardo (Goiás) aparecem à frente do jogador do Leão.

No Brasileirão, Brítez é o segundo jogador com mais cartões amarelos, contabilizando 11 advertências, junto com Gabriel Mercado, Maurício Lemos e Robson.

O líder desse quesito, na série A, é Kannemann. O jogador gremista conta com 14 amarelos no campeonato.

Veja Top-15 da temporada de 2023:

