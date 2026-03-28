Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, 28 de março de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Sem Cristiano Ronaldo na convocação portuguesa, Bruno Fernandes aparece como a grande atração.
Foto: Carlos Costa/AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (28) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (28)

FIFA Series 2026 (futebol feminino)

  • 09h00 – Namíbia x Comores – DAZN

Campeonato Alemão Feminino

  • 10h00 – Bayern de Munique (F) x Nuremberg (F) – DAZN

Campeonato Inglês Feminino

  • 10h30 – Manchester United (F) x Manchester City (F) – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
  • 14h30 – Arsenal (F) x Tottenham (F) – Canal GOAT e Disney+

Amistoso Internacional

  • 13h00 – Senegal x Peru – Xsports e Canal GOAT
  • 14h00 – Escócia x Japão – ESPN e Disney+
  • 14h00 – Hungria x Eslovênia – Sportv
  • 16h30 – Estados Unidos x Bélgica – Xsports
  • 22h00 – México x Portugal – Sportv

Brasileirão Feminino

  • 15h00 – América-MG (F) x Mixto-MT (F) – CBF TV
  • 16h00 – Internacional (F) x Grêmio (F) – TV Brasil
  • 17h00 – RB Bragantino (F) x Bahia (F) – CBF TV

Copa do Nordeste

  • 17h00 – CRB x Vitória – SBT Nordeste e SportyNet
  • 17h00 – Retrô x Ceará – SBT Nordeste
  • 17h00 – Maranhão x Ferroviário – Canal do Benja
  • 19h00 – Fortaleza x Imperatriz – SportyNet

Copa Sul-Sudeste

  • 16h30 – Operário-PR x Tombense – SportyNet
  • 19h00 – Volta Redonda x Chapecoense – SportyNet
  • 21h30 – Juventude x Novorizontino – Xsports

Copa Verde

  • 19h30 – Gama x Cuiabá – Canal do Benja
  • 20h30 – Vila Nova x Operário-MS – SportyNet
Bruno Fernandes

Jogada

Liuê Góis Há 37 minutos

Jogada

Maranhão x Ferroviário: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Copa do Nordeste

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Fortaleza x Imperatriz-MA: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 2ª rodada da Copa do Nordeste

Vladimir Marques Há 1 hora
Atletas em ação em Ceará x ABC

Jogada

Retrô-PE x Ceará: veja onde assistir, horário e escalações

Vovô viajou para Pernambuco para disputar sua segunda partida neste Nordestão

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Raphinha e Wesley são cortados da Seleção Brasileira por lesão; entenda

Jogadores ficarão de fora do amistoso contra a Croácia

Redação 27 de Março de 2026
Imagem mostra jogadora de futebol

Jogada

Seleção Sub-20 convoca cearense Giovana Canali para duelos contra os EUA

Atacante é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Camila Orlando

Crisneive Silveira 27 de Março de 2026