Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (28)
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (28) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (28)
FIFA Series 2026 (futebol feminino)
- 09h00 – Namíbia x Comores – DAZN
Campeonato Alemão Feminino
- 10h00 – Bayern de Munique (F) x Nuremberg (F) – DAZN
Campeonato Inglês Feminino
- 10h30 – Manchester United (F) x Manchester City (F) – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
- 14h30 – Arsenal (F) x Tottenham (F) – Canal GOAT e Disney+
Amistoso Internacional
- 13h00 – Senegal x Peru – Xsports e Canal GOAT
- 14h00 – Escócia x Japão – ESPN e Disney+
- 14h00 – Hungria x Eslovênia – Sportv
- 16h30 – Estados Unidos x Bélgica – Xsports
- 22h00 – México x Portugal – Sportv
Brasileirão Feminino
- 15h00 – América-MG (F) x Mixto-MT (F) – CBF TV
- 16h00 – Internacional (F) x Grêmio (F) – TV Brasil
- 17h00 – RB Bragantino (F) x Bahia (F) – CBF TV
Copa do Nordeste
- 17h00 – CRB x Vitória – SBT Nordeste e SportyNet
- 17h00 – Retrô x Ceará – SBT Nordeste
- 17h00 – Maranhão x Ferroviário – Canal do Benja
- 19h00 – Fortaleza x Imperatriz – SportyNet
Copa Sul-Sudeste
- 16h30 – Operário-PR x Tombense – SportyNet
- 19h00 – Volta Redonda x Chapecoense – SportyNet
- 21h30 – Juventude x Novorizontino – Xsports
Copa Verde
- 19h30 – Gama x Cuiabá – Canal do Benja
- 20h30 – Vila Nova x Operário-MS – SportyNet
