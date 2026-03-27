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Ceará tem pelo menos duas mudanças confirmadas contra Retrô; veja provável escalação

Técnico Mozart confirmou alterações na escalação titular na última entrevista coletiva

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:34)
Jogada
Legenda: Melk, jogador do Ceará
Foto: Gabriel Silva/Ceará

O técnico Mozart fará pelo menos duas mudanças na escalação do Ceará para a partida contra o Retrô, neste sábado (28), pela Copa do Nordeste. O lateral-esquerdo Sánchez e o meia-atacante Melk serão titulares na partida pela segunda rodada do Nordestão.

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A confirmação veio do próprio treinador, em entrevista coletiva após o jogo contra o ABC. “(Melk) vai até iniciar o jogo de sábado” e “a ideia já era iniciar com o Sánchez no jogo de sábado”, disse Mozart em dois trechos da entrevista coletiva.

Mozart
Legenda: Mozart continua com seu discurso positivo, após mais um empate.
Foto: Foto: Thiago Gadelha/SVM

Obrigatoriamente nós temos que mexer na equipe. Um jogo a cada três dias não é uma das tarefas mais simples. Parte da equipe com certeza vai ser diferente no jogo de sábado. [...] A gente vai vendo no dia a dia quem está em melhores condições para iniciar o jogo contra o Retrô.
Mozart
Técnico do Ceará

Diante das possíveis mudanças, o Ceará deve ir a campo contra o Retrô com a seguinte equipe titular: Richard; Rafael Ramos, Eder, Gilmar e Sánchez; Richardson, Zanocelo e Alano; Melk, Matheusinho e Lucca. O jogo será às 17h, no estádio dos Aflitos.

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