Ceará tem pelo menos duas mudanças confirmadas contra Retrô; veja provável escalação

O técnico Mozart fará pelo menos duas mudanças na escalação do Ceará para a partida contra o Retrô, neste sábado (28), pela Copa do Nordeste. O lateral-esquerdo Sánchez e o meia-atacante Melk serão titulares na partida pela segunda rodada do Nordestão.

A confirmação veio do próprio treinador, em entrevista coletiva após o jogo contra o ABC. “(Melk) vai até iniciar o jogo de sábado” e “a ideia já era iniciar com o Sánchez no jogo de sábado”, disse Mozart em dois trechos da entrevista coletiva.

Legenda: Mozart continua com seu discurso positivo, após mais um empate. Foto: Foto: Thiago Gadelha/SVM

Obrigatoriamente nós temos que mexer na equipe. Um jogo a cada três dias não é uma das tarefas mais simples. Parte da equipe com certeza vai ser diferente no jogo de sábado. [...] A gente vai vendo no dia a dia quem está em melhores condições para iniciar o jogo contra o Retrô. Mozart Técnico do Ceará

Diante das possíveis mudanças, o Ceará deve ir a campo contra o Retrô com a seguinte equipe titular: Richard; Rafael Ramos, Eder, Gilmar e Sánchez; Richardson, Zanocelo e Alano; Melk, Matheusinho e Lucca. O jogo será às 17h, no estádio dos Aflitos.