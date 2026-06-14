Torcedor desenha os 48 escudos da Copa do Mundo 2026 usando apenas o Paint

Paciência, habilidade e paixão. É com essas ferramentas que Christiano Hilbert, de 52 anos, transforma futebol em arte. O paranaense, torcedor do Criciúma, desenhou os 48 escudos das seleções da Copa do Mundo de 2026 no Paint, programa simples para editar imagens do Windows. Os detalhes de cada peça impressionam. A meticulosidade também é característica da profissão, já que atua como dentista. Ao todo, são cerca de cinco mil insígnias desenhadas.

"Tenho em torno de 5 mil escudos. Tem uns bem fáceis que eu consigo fazer em até 20 minutos. Outros levei muito tempo. Brinco que se transformasse em tempo de trabalho no consultório estaria milionário", completou.

"Não lembro de ter feito um bem difícil direto. Estou sempre desenvolvendo alguns simultaneamente nos intervalos de consultas, ouvindo música ou notícias e entrevistas", completou.

Legenda: Escudos da Copa do Mundo desenhados por Christiano Hilbert. Foto: Arquivo Pessoal/Christiano Hilbert

Os escudos das seleções da Copa

Os escudos da seleções começaram a ser desenhados antes do Mundial, há algum tempo. Foram atualizados em 2026. Para Christiano, o mais bonito é o de Senegal, que traz cores vibrantes e o desenho de um leão. Cada peça demora cerca de 20 minutos para ficar pronta, mas depende do grau de dificuldade.

“Costumo dizer que sou desenhista de escudos no Paint e, nas horas vagas, dentista. São mais de 20 anos em que eu tenho esse hobby. As histórias de futebol me fascinam”, afirmou.

“Eu preenchia o tempo sem sono desenhando. Além disso, nos intervalos entre pacientes sempre tinha uma tela aberta de Paint fazendo algum desenho. É um passatempo que tem valor. Em momentos de estresse, euforia, alegria ou tristeza, o desenho é o que me deixa em equilíbrio”, destacou.

Já são décadas com o hobby que alimenta um enorme acervo. Nas contas, que não são tão exatas, o número de escudos desenhados chega a aproximadamente 5 mil. A esposa Melissa acompanhou tudo de perto, desde o namoro. Já são mais de 30 anos juntos. Agora, os filhos Júlia e Haine testemunham a paixão do pai pelo desenho e pelo esporte.

“A primeira exposição dos meus desenhos foi um quadro que fiz com 1680 escudos de clubes do Brasil divididos por estados, que ficavam na sala de espera do meu consultório e fizeram sucesso por um longo tempo”, pontua.

Como tudo começou

A relação com o futebol começou desde pequeno. Aos seis anos foi levado pelo pai para acompanhar um amistoso do Tigre diante do Vasco. Daí veio o apego ao clube, que ele torce até hoje. Também foi na infância que ele aderiu ao hábito de colecionar revistas Placar. Tradicional publicação esportiva do Brasil, as edições davam destaque aos escudos dos times, recorda.

“Eu os recortava das tabelas que vinham nas revistas e os colecionava. Fiz isso durante a minha infância toda. Conhecia todos os escudos. Certa vez, a revista lançou uma edição especial com os 500 maiores clubes do Brasil. Aquilo me deixou maravilhado. O tempo passou, os interesses foram mudando e esse hobby foi ficando de lado, porém nunca abandonado”, afirma Christiano em entrevista ao Diário do Nordeste.

Na adolescência, depois do curso de datilografia, ele ia brincar no Paint. Queria desenhar o escudo do Criciúma na máquina de escrever. Isso mesmo! Ele relembra como as pessoas ficaram impressionadas enquanto tudo parecia-lhe muito simples. O tempo passou. Depois da faculdade, veio o trabalho e o próprio computador no consultório. Era a vida dando sinais. Foi até a casa dos pais buscar a antiga coleção de escudos.

“Como costumava usar o Paint para fazer o escudo do Criciúma, que tem formas geométricas retas e fáceis de desenhar, comecei a me aventurar fazendo outros. Lembro que um dos primeiros foi o do Paraná Clube. E ficou muito bonito”, destacou.

“Fiz de alguns times amadores antigos da minha cidade, que tinham uma história muito legal e estavam esquecidos. Como os desenhos ficaram muito legais, me empolguei e fiz mais”, completou.

A tecnologia avança com rapidez e, desde quando começou a desenhar no Paint, muitos outros programas que facilitam o processo surgiram. Christiano não quis abandonar a própria tradição. Tem orgulho dela. Ele explica o motivo.

“O que mais respondo quando exponho meus desenhos é porque fazer no Paint tendo programas mais fáceis e rápidos de fazer. Digo que esse é o detalhe que faz a diferença. E, infelizmente, com a falta de paciência da juventude, com a busca de resultados imediatistas e com o aparecimento da inteligência artificial, muitos colocam em dúvida a autenticidade dos mesmos”, reforçou.

O Criciúma, time do coração do artista, é o próximo adversário do Ceará na Série B. As equipes se enfrentam na segunda-feira (15), no Estádio Heriberto Hulse. Antes, no sábado, a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026. A equipe liderada por Carlo Ancelotti encara o Marrocos.

Legenda: Christiano ao lado da filha Júlia, num jogo do Criciúma. Foto: Arquivo Pessoal/Christiano Hilbert

VEJA ALGUNS ESCUDOS:

Legenda: Desenho do escudo da Seleção Brasileira. Foto: Arquivo Pessoal/Christiano Hilbert

Legenda: Desenho do escudo da seleção da França. Foto: Arquivo Pessoal/Christiano Hilbert

Legenda: Desenho do escudo da seleção da Inglaterra. Foto: Arquivo Pessoal/Christiano Hilbert