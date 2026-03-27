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Sem Vina, Ceará embarca com 20 jogadores para jogo com Retrô-PE; veja lista

O Vovô entra em campo neste sábado (28) pela Copa do Nordeste

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:22)
Jogada
Legenda: O Ceará viajou com 20 jogadores para o confronto com o Retrô-PE
Foto: Felipe Santos / Ceará

A delegação do Ceará embarcou, na manhã desta sexta-feira (27), para Recife/PE, onde encara o Retrô-PE no sábado (28), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2026. O técnico Mozart relaciou 20 atletas e não incluiu o meia Vina, conforme a apuração do Canal do Vozão.

O camisa 29 está no departamento médico para tratamento de um edema no joelho. Em contrapartida, o goleiro Richard, poupado no empate com o ABC, foi reintegrado e seguiu com o grupo.

A expectativa é de que a comissão técnica promove mudanças no time titular, como as presenças do lateral-esquerdo Sánchez e do meia Melk. Isso porque o Vovô tem um compromisso muito importante na sequência: quarta (1º), encara a Ponte Preta, às 21h, no Moisés Lucarelli/SP, pela 2ª rodada da Série B.

Relacionados do Ceará para jogo contra o Retrô-PE

  • Goleiros: Richard e Bruno Ferreira.
  • Zagueiros: Eder, Luizão, Gilmar e Júlio César.
  • Laterais: Rafael Ramos, Fernando e Sánchez.
  • Meio-campistas: Richardson, Lucas Lima, Zanocelo, Juan Alano, Matheus Araújo e Melk.
  • Atacantes: Matheusinho, Fernandinho, Giulio, Lucca e Wendel Silva.
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