Sem Vina, Ceará embarca com 20 jogadores para jogo com Retrô-PE; veja lista

A delegação do Ceará embarcou, na manhã desta sexta-feira (27), para Recife/PE, onde encara o Retrô-PE no sábado (28), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2026. O técnico Mozart relaciou 20 atletas e não incluiu o meia Vina, conforme a apuração do Canal do Vozão.

O camisa 29 está no departamento médico para tratamento de um edema no joelho. Em contrapartida, o goleiro Richard, poupado no empate com o ABC, foi reintegrado e seguiu com o grupo.

A expectativa é de que a comissão técnica promove mudanças no time titular, como as presenças do lateral-esquerdo Sánchez e do meia Melk. Isso porque o Vovô tem um compromisso muito importante na sequência: quarta (1º), encara a Ponte Preta, às 21h, no Moisés Lucarelli/SP, pela 2ª rodada da Série B.

Relacionados do Ceará para jogo contra o Retrô-PE