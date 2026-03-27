Raphinha e Wesley são cortados da Seleção Brasileira por lesão; entenda

Dois atletas da Seleção Brasileira foram desconvocados nesta sexta-feira (27). O atacante Raphinha e o lateral-direito Wesley não vão participar do amistoso diante da Croácia. A dupla realizou exames que confirmaram lesões musculares. Nenhum outro atleta será chamado para substituir esses jogadores.

Tanto Raphinha quanto Wesley sentiram dores na região posterior da coxa direita. Isso ocorreu no duelo contra a França, nesta quinta. Os dois foram substituídos durante a partida. Os jogadores foram liberados pelo técnico Carlo Ancelotti para seguirem o tratamento.

Depois da derrota por 2 a 1 para a seleção francesa, o Brasil volta a treinar neste sábado (28). Será o primeiro treino da equipe com foco no duelo contra a equipe croata.