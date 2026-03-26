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Brasil perde para a França em amistoso antes da Copa do Mundo

Equipes se enfrentaram nesta quinta-feira, nos Estados Unidos

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:27)
Jogada
Legenda: Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela França em amistoso.
Foto: FRANCK FIFE / AFP

O Brasil foi derrotado pela França por 2 a 1 em amistoso antes da Copa do Mundo. Mbappé e Ekitiké balançaram as redes para os franceses, enquanto Bremer descontou para a Canarinho. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (26), no Estádio Foxborough, em Boston, nos Estados Unidos. A equipe comandada por Carlo Ancelotti volta jogar na terça-feira (31), quando enfrenta a Croácia.

Como foi o jogo?

Um primeiro tempo bastante disputado entre as equipes. Raphinha começou arriscando pelo Brasil, mas mandou a bola para fora. A França respondeu em chegada de Mbappé, mas Wesley fez o corte. Vini Jr também chegou com perigo e foi parado pela marcação. 

Rabiot quase marcou em cabeceio. Do outro lado, Wesley avançou pela direita e deu o passe para Raphinha, que chegou até a área, mas Konaté afastou o perigo. Na sequência, Vini Jr avançou até a entrada da área,  encarou a marcação e foi desarmado por Gusto.

O Brasil teve grande chance com Martinelli, que recebeu a bola perto da meia-lua, ajeitou e chutou forte no gol. A bola saiu pelo lado direito da trave. Por pouco o Brasil não abriu o placar.

Mbappé voltou a aparecer com perigo. Ele chegou até a linha de fundo, mas Léo Pereira tirou. Aos 31 minutos, a França abriu o placar com o camisa 10. Casemiro perdeu a bola, Dembelé ficou com ela e tocou para o companheiro mandar por cobertura e deixar Ederson sem chance para a defesa.

A França ainda teve mais chances com o camisa 10, mas não converteu. Pressionado, o Brasil se lançou ao ataque com Casemiro, que teve duas boas chances mas não converteu. Assim, o placar seguiu 1 a 0 para a seleção francesa até o intervalo.

Legenda: O Brasil vai enfrentando a França em amistoso
Foto: FRANCK FIFE / AFP

No primeiro minuto do segundo tempo, Wesley tentou o cruzamento, mas mandou para o lado de fora da rede. Em novo lance, Luiz Henrique lançou a bola para Martinelli, que tentou o passe de calcanhar. Casemiro chegou, mas não conseguiu finalizar. Mais uma vez, Luiz Henrique apareceu. Ele finalizou bem de fora da área, mas Maignan defendeu. A França ainda teve Upamecano expulso. 

Apesar das tentativas do Brasil, foi a França quem marcou mais uma vez. Aos 19 minutos, em contra-ataque, Olise avançou pelo meio e deu passe para Ekitiké completar para o fundo da rede do Brasil. Rabiot e Olise também tentaram, mas esbarraram em Ederson. 

O Brasil descontou com Danilo. Ele cobrou falta na segunda trave, Casemiro desviou com a perna e devolveu para área. Luiz Henrique arrumou, e Brenner descontou para a Canarinho. A seleção brasileira aumentou a pressão em busca do empate, principalmente em ações comandadas por Vini Junior, mas sofreu com a marcação adversária. Apesar do esforço, a equipe não conseguiu o empate e foi derrotada por 2 a 1.

Veja como foi o tempo real:

 
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