Lucas Sasha avalia início de temporada do Fortaleza e mudanças no clube: 'Entre trancos e barrancos'

Lucas Sasha, volante do Fortaleza, falou sobre o início de temporada do time após o empate de 1 a 1 diante do América-RN. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (16), no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). O duelo foi válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O jogador falou sobre as mudanças no clube e o esforço do grupo para alcançar os objetivos na temporada.

"É um ano de reconstrução. Desde o começo com muitas mudanças na diretoria, na comissão técnica... Não seria um ano fácil. A gente já sabia só pelo desafio de ter caído para a Série B. A gente começou o ano entre trancos e barrancos. Conseguimos o título do Campeonato Cearense mesmo com saída de jogadores, chegadas... Na Série B, a gente sabe que não vai ser um campeonato fácil", afirmou o jogador em entrevista à SportyNet ao fim da partida.

"Muita gente acha que porque o Fortaleza caiu (da Série A) vai sobrar na Série B. Mas a gente está somando pontos importantes... Na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste também. O nosso objetivo é estar classificado. Nordestão a gente tem mais um jogo que pode selar a classificação em casa. Diante de todo esse cenário, temos feito um bom começo de ano. Não vai ser um mar de rosas. Até o final não vai ser, mas estamos no caminho certo para conquistar nossos objetivos", completou.

Com o empate, o Leão perdeu a liderança do Grupo D e caiu para a terceira posição, fora da zona de classificação para o mata-mata da Copa do Nordeste. O próximo desafio será diante do Sport, no dia 29 de abril. Antes, a equipe volta a campo no domingo (19), quando enfrenta o Criciúma em mais uma rodada da Série B. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 20h (de Brasília).