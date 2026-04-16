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Fortaleza tem seis atletas no departamento médico; confira boletim atualizado

Equipe entra em campo nesta qiunta-feira

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:13)
Jogada
Legenda: Lucas Crispim, jogador do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza divulgou novo boletim médico nesta quinta-feira (16). Ao todo, seis atletas estão em tratamento. A equipe liderada por Thiago Carpini enfrenta o América-RN pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O duelo será no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Acompanhe ao vivo e em tempo real. 

BOLETIM ATUALIZADO DO DEPARTAMENTO MÉDICO: 

  • Bruninho: lesão no tendão do adutor direito;
  • João Ricardo: lesão ligamentar colateral medial no joelho direito;
  • Tomás Cardona: pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo;
  • ⁠Lucas Crispim: lesão no músculo adutor da coxa direita;
  • Fuentes: lesão ligamentar colateral medial no joelho direito;
  • ⁠Guilherme: lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

A equipe pode garantir classificação antecipada para a fase de mata-mata do Nordestão caso vença o adversário. Além disso, precisa torcer para que o ABC não vença. 

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