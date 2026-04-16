Fortaleza tem seis atletas no departamento médico; confira boletim atualizado

O Fortaleza divulgou novo boletim médico nesta quinta-feira (16). Ao todo, seis atletas estão em tratamento. A equipe liderada por Thiago Carpini enfrenta o América-RN pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O duelo será no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Acompanhe ao vivo e em tempo real.

BOLETIM ATUALIZADO DO DEPARTAMENTO MÉDICO:

Bruninho: lesão no tendão do adutor direito;

João Ricardo: lesão ligamentar colateral medial no joelho direito;

Tomás Cardona: pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo;

⁠Lucas Crispim: lesão no músculo adutor da coxa direita;

Fuentes: lesão ligamentar colateral medial no joelho direito;

⁠Guilherme: lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

A equipe pode garantir classificação antecipada para a fase de mata-mata do Nordestão caso vença o adversário. Além disso, precisa torcer para que o ABC não vença.