Fortaleza tem seis atletas no departamento médico; confira boletim atualizado
Equipe entra em campo nesta qiunta-feira
Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:13)
O Fortaleza divulgou novo boletim médico nesta quinta-feira (16). Ao todo, seis atletas estão em tratamento. A equipe liderada por Thiago Carpini enfrenta o América-RN pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O duelo será no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Acompanhe ao vivo e em tempo real.
BOLETIM ATUALIZADO DO DEPARTAMENTO MÉDICO:
- Bruninho: lesão no tendão do adutor direito;
- João Ricardo: lesão ligamentar colateral medial no joelho direito;
- Tomás Cardona: pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo;
- Lucas Crispim: lesão no músculo adutor da coxa direita;
- Fuentes: lesão ligamentar colateral medial no joelho direito;
- Guilherme: lesão no músculo adutor da coxa esquerda.
A equipe pode garantir classificação antecipada para a fase de mata-mata do Nordestão caso vença o adversário. Além disso, precisa torcer para que o ABC não vença.
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