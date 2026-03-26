Vini Jr. e Raphinha: protagonistas em Real Madrid e Barcelona, mas não na Seleção Brasileira

Vini Jr. e Raphinha são destaques absolutos em Real Madrid e Barcelona, respectivamente. Na Seleção Brasileira, porém, seguem sem render o esperado dentro do que ambos podem entregar. Não só pelo jogo contra a França, em jogo que o Brasil atuou sem vários titulares que irão para a Copa do Mundo e Ancelotti fez testes. Mas, sim, pelo apanhado dos últimos anos.

Ambos precisam mostrar mais.