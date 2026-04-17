Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 17 de abril de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:48)
Jogada
Legenda: Thuram em ação pela Inter de Milão
Foto: Piero Cruciatti/AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (17) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (17)

AFC CHAMPIONS LEAGUE (QUARTAS DE FINAL)

  • 11h45 | Al Ahli x Johor Darul | Disney+
  • 15h | Machida Zelvia x Al Ittihad | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 13h30 | Sassuolo x Como | Xsports e Disney+
  • 15h45 | Inter de Milão x Cagliari | CazéTV e Disney+

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Fenerbahçe x Rizespor | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 15h30 | St. Pauli x Colônia | Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 15h45 | Lens x Toulouse | CazéTV

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

  • 16h | Blackburn Rovers x Coventry City | ESPN e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 16h45 | Rio Ave x AVS | Xsports e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 20h30 | Unión de Santa Fé x Newell's Old Boys | Disney+

CAMPEONATO MEXICANO

  • 22h | Atlético de San Luis x Pumas UNAM | Disney+

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

  • 23h30 | Vancouver Whitecaps x Sporting Kansas City | Apple TV
Thuram

