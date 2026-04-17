Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 17 de abril de 2026
Escrito por
liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:48)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (17) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
AFC CHAMPIONS LEAGUE (QUARTAS DE FINAL)
- 11h45 | Al Ahli x Johor Darul | Disney+
- 15h | Machida Zelvia x Al Ittihad | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 13h30 | Sassuolo x Como | Xsports e Disney+
- 15h45 | Inter de Milão x Cagliari | CazéTV e Disney+
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Fenerbahçe x Rizespor | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 15h30 | St. Pauli x Colônia | Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
CAMPEONATO FRANCÊS
- 15h45 | Lens x Toulouse | CazéTV
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)
- 16h | Blackburn Rovers x Coventry City | ESPN e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 16h45 | Rio Ave x AVS | Xsports e Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 20h30 | Unión de Santa Fé x Newell's Old Boys | Disney+
CAMPEONATO MEXICANO
- 22h | Atlético de San Luis x Pumas UNAM | Disney+
MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)
- 23h30 | Vancouver Whitecaps x Sporting Kansas City | Apple TV
