Ceará anuncia contratação de Gustavo Prado por empréstimo até 2026

Gustavo Prado é o novo reforço do Ceará para a temporada 2026. O clube anunciou o acerto nesta sexta-feira (27). O jovem atacante de 20 anos, revelado pelo Internacional, já desembarcou na capital cearense e chega por empréstimo com vínculo até o fim de 2026.

O atleta teve parte da base feita na Ferroviária/SP e outra no clube gaúcho, onde se profissionalizou. No Colorado, foram mais de 70 partidas oficiais. O atleta também tem passagens pela Seleção Brasileira de base Sub-20, onde disputou o Sul-Americano e o Mundial da categoria.

O atleta chega para reforçar a equipe em três competições: Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B de 2026. O Ceará volta a campo neste sábado (28), quando enfrenta o Retrô em mais uma rodada da Copa do Nordeste.

Ficha técnica

Gustavo Prado Alves (Gustavo Prado)

Posição: Atacante

Data de nascimento: 06/06/2005

Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ

Clubes onde passou: Internacional/RS e Ceará/CE.