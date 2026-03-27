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Ceará anuncia contratação de Gustavo Prado por empréstimo até 2026

Atacante de 20 anos foi revelado pelo Internacional

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
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Legenda: Gustavo Prado, do Internacional.
Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Gustavo Prado é o novo reforço do Ceará para a temporada 2026. O clube anunciou o acerto nesta sexta-feira (27). O jovem atacante de 20 anos, revelado pelo Internacional, já desembarcou na capital cearense e chega por empréstimo com vínculo até o fim de 2026.

O atleta teve parte da base feita na Ferroviária/SP e outra no clube gaúcho, onde se profissionalizou. No Colorado, foram mais de 70 partidas oficiais. O atleta também tem passagens pela Seleção Brasileira de base Sub-20, onde disputou o Sul-Americano e o Mundial da categoria. 

O atleta chega para reforçar a equipe em três competições: Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B de 2026. O Ceará volta a campo neste sábado (28), quando enfrenta o Retrô em mais uma rodada da Copa do Nordeste.

Ficha técnica

  • Gustavo Prado Alves (Gustavo Prado)
  • Posição: Atacante
  • Data de nascimento: 06/06/2005
  • Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ 
  • Clubes onde passou: Internacional/RS e Ceará/CE.

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