Fortaleza x Imperatriz-MA: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo neste sábado (28), pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O Leão recebe o Imperatriz-MA, no estádio Presidente Vargas, às 19 horas.

O Tricolor lidera o Grupo D com 3 pontos ao lado do Retrô. Já o Cavalo de Aço perdeu na estreia para o time pernambucano no Frei Epifânio.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

Foco é Série B

A equipe tricolor se reabilitou da estreia na Série B quando foi atropelada pelo Botafogo-SP por 4 a 0 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP) vencendo o Ferroviário por 1x0 na estreia da Copa do Nordeste. No jogo no PV, o Leão atuou com um time 'alternativo', ou seja reserva, com foco na Série B. E neste sábado também será assim, com Carpini escalando uma formação reserva para preservar titulares para o jogo contra o Cuiabá na terça-feira (31), às 19 horas no Castelão, pela 2ª rodada da Série B.

Por isso a expectativa é de João Ricardo titular no gol, Lucas Crispim improvisado na lateral-direita e chance para jogadores da base como Kauã Rocha, Guilherme Bruninho e opções com potencial para serem titulares na Série B como Lucca Prior; Welliton, Paulo Baya e Miritello.

Thiago Carpini tem dois atletas no departamento médico, que são o zagueiro Cardona, ainda tratando um trauma no joelho esquerdo; e o volante Pierre, que sentiu um desconforto muscular no adutor direito e ficou fora dos últimos duelos do Leão do Pici.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza:

João Ricardo; Lucas Crispim, Kauã Rocha, Luan Freitas e Guilherme; Ryan, Bruninho e Lucca Prior; Welliton, Paulo Baya e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Imperatriz:

Welligton Lima, Vinícius Silva, Artur Potiguar, David Lopes, Doda Alves, Gleidson, Felipe Macena, Fabrício Bigobel, Pedro Sena, Fidel, Joel Araújo.Técnico: Marlon Cutrim

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X IMPERATRIZ-MA

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 28/03/26 (sábado)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Arbitro: Tiago Ramos de Oliveira - PB

Assistente 1 Paulo Ricardo Alves Farias - PB

Assistente 2 Mattheus Tcharles Rodrigues Marques - PB