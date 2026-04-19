Vinícius Silvestre exalta grupo após vitória do Fortaleza: 'A força é a resiliência'

Vinícius Silvestre fez importantes defesas na vitória do Fortaleza por 3 a 2 diante do Criciúma. As equipes tiveram um jogo difícil neste domingo (19), no Estádio Presidente Vargas. O resultado no duelo válido pela quinta rodada da Série B garantiu ao Leão a vice-liderança na tabela. O goleiro destacou o empenho do grupo e reforça a necessidade de evoluir ainda mais em campo.

"A força do Fortaleza é a resiliência. Nos momentos mais difíceis a gente soube se reinventar e mostrar a força do nosso grupo. Parabéns para toda a comissão, para o time, para a torcida também. Se a gente mantiver essa unidade como clube, como instituição, tenho fé que as coisas vão acontecer com a gente", destacou o atleta.

"O que a gente fez até agora não vai nos levar a ser campeão. A gente precisa melhorar, se reinventar. E quarta-feira vai ser mais uma guerra, é mais uma batalha. Para a gente mostrar a força do nosso grupo, a gente conta com o apoio da nossa torcida", completou.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (22), quando recebe o CRB. As equipes se enfrentam em duelo da quinta rodada da Copa do Brasil, na Arena Castelão, a partir das 20h30 (de Brasília).