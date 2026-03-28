Maranhão x Ferroviário: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (28), contra o Maranhão, no estádio Estádio Nhozinho Santos, às 17 horas, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Inicialmente marcado para o Estádio Castelão, de São Luis (MA), o confronto teve alteração de local.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela SportyNet

Palpites

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Como chega o Ferrão

O time coral precisa se reabilitar na competição após revés diante do Fortaleza por 1 a 0 no PV. A equipe fez um bom jogo, teve a chance de empatar aos 47, mas despediçou um pênalti. Assim, a equipe coral volta suas atenções para o confronto fora de casa, para conquistar seus primeiros pontos no Grupo C.

A preparação para a partida foi curta, com apenas dois treinamentos realizados antes da viagem. Para a partida, o Ferroviário terá desfalques importantes: Thallison, Bruno Miranda, Natan, Thomás Luciano, Kiuan e Canindé estão fora do confronto.

Além deles, o Ferroviário não conta mais com João Neto, Ramires, Léo Paraíso, André Luiz, Jefão, Felipe Sales e Diotti, que deixaram o clube.

O Maranhão estreou com derrota para o América/RN fora de casa por 2x0. A equipe já deixou boa impressão contra o Ceará, na Copa do Brasil, ao atuar bem mesmo sendo eliminado com a derrota por 1x0.

Prováveis Escalações

Maranhão

Jean; Ball, Lucão, Keven e Lucas Santos (André Radija); Railson, Rosivan e Vagalume; Will, Rafael e Felipe Sales. Técnico: Marcinho Guerreiro

Ferroviário:

Victor Brasil; Jefferson Geo, Iago Fabrício, Bruno Miranda e Pedrinho; Luan, Lucas Black, Brayan e Carlinhos; Jefinho e Yair Mena. Técnico: Nuno Pereira

Arbitragem

Árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins (SE)

Assistentes: Daniel Vidal Pimentel e Rodrigo Guimarães Pereira (ambos de SE)