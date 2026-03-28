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Retrô-PE x Ceará: veja onde assistir, horário e escalações

Vovô viajou para Pernambuco para disputar sua segunda partida neste Nordestão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará e ABC empataram em 1 a 1, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste
Foto: Kid Júnior / SVM

Retrô e Ceará se enfrentam neste sábado (28) na Copa do Nordeste 2026, em partida válida pela segunda rodada do Nordestão. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no estádio Aflitos, em Recife (PE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

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O Ceará busca se recuperar após um início abaixo do esperado na competição. Em sua estreia, o Vovô ficou apenas no empate com o ABC, jogando em casa, na Arena Castelão. O time vêm de cinco empates nos últimos seis jogos disputados.

Já o Retrô chega motivado após um bom início na Copa do Nordeste 2026. A equipe venceu o Imperatriz por 1 a 0, mesmo jogando fora de casa, somando os primeiros três pontos no Nordestão. Agora, em casa, vai em busca de mais um resultado positivo.

ONDE ASSISTIR

  • Verdinha FM 92.5 e Canal do Jogada no YouTube, além de tempo real no Diário do Nordeste

COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará embarcou com 20 jogadores para a partida contra o Retrô. As principais novidades foram o retorno do goleiro Richard, fora do último jogo, e a presença do jovem atacante Giulio. Por outro lado, o meia-atacante Vina segue lesionado e ficou de fora.

O técnico Mozart deve levar a campo uma escalação alternativa. A tendência é que ele preserve alguns jogadores que estão com muita minutagem, e dê oportunidade para atletas que não têm sido aproveitados no time titular.

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Já do lado do Retrô, o destaque fica para o atacante Vagner Love. Com passagens por grandes equipes do futebol brasileiro, o experiente jogador vai fazer sua última partida como jogador profissional justamente neste jogo contra o Ceará.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Retrô: Paulo Ricardo; Wesley Junio, Dankler, Rayan e Luiz Henrique; Kadi, Luiz Beserra, Diego Guerra e Radsley; Douglas Santos e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Eder, Gilmar e Sánchez; Richardson, Zanocelo e Alano; Melk, Matheusinho e Lucca. Técnico: Mozart.

RETRÔ X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 2ª rodada da Copa do Nordeste 2026
  • Local: Aflitos, em Recife (PE)
  • Data: 28/03/2026 (sábado)
  • Horário: 17h (de Brasília)
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