Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (27)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (27)

Fifa Series 2026 (futebol feminino)

03h00 – China x Curaçao – DAZN

03h15 – Nova Zelândia x Finlândia – DAZN

05h30 – Ilhas Salomão x Finlândia – DAZN

06h10 – Austrália x Camarões – DAZN

07h00 – Venezuela x Trinidad e Tobago – DAZN

10h00 – Indonésia x São Cristóvão e Nevis – DAZN

11h00 – Uzbequistão x Gabão – DAZN

12h00 – Azerbaijão x Santa Lúcia – Sportv 2

13h00 – Quênia x Estônia – DAZN

16h00 – Ruanda x Granada – DAZN

Amistoso Internacional

14h00 – Áustria x Gana – Sportv 2

14h00 – Montenegro x Andorra – Sportv 3

16h00 – Grécia x Paraguai – ESPN 3 e Disney+

16h45 – Inglaterra x Uruguai – ESPN e Disney+

16h45 – Holanda x Noruega – Sportv

16h45 – Suíça x Alemanha – Disney+

17h00 – Espanha x Sérvia – Disney+

17h15 – Marrocos x Equador – Canal GOAT, Sportv 3 e Xsports

20h15 – Argentina x Mauritânia – ESPN e Disney+

Brasileirão Feminino

15h00 – Vitória (F) x Atlético-MG (F) – CBF TV

19h00 – Botafogo (F) x Corinthians (F) – Sportv

19h00 – Santos (F) x Ferroviária (F) – N Sports

21h30 – São Paulo (F) x Palmeiras (F) – Sportv

Copa Argentina