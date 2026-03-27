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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta, 27 de março de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:54)
Jogada
Legenda: O atacante Lionel Messi é o principal astro da seleção da Argentina
Foto: AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (27)

Fifa Series 2026 (futebol feminino)

  • 03h00 – China x Curaçao – DAZN
  • 03h15 – Nova Zelândia x Finlândia – DAZN
  • 05h30 – Ilhas Salomão x Finlândia – DAZN
  • 06h10 – Austrália x Camarões – DAZN
  • 07h00 – Venezuela x Trinidad e Tobago – DAZN
  • 10h00 – Indonésia x São Cristóvão e Nevis – DAZN
  • 11h00 – Uzbequistão x Gabão – DAZN
  • 12h00 – Azerbaijão x Santa Lúcia – Sportv 2
  • 13h00 – Quênia x Estônia – DAZN
  • 16h00 – Ruanda x Granada – DAZN

Amistoso Internacional

  • 14h00 – Áustria x Gana – Sportv 2
  • 14h00 – Montenegro x Andorra – Sportv 3
  • 16h00 – Grécia x Paraguai – ESPN 3 e Disney+
  • 16h45 – Inglaterra x Uruguai – ESPN e Disney+
  • 16h45 – Holanda x Noruega – Sportv
  • 16h45 – Suíça x Alemanha – Disney+
  • 17h00 – Espanha x Sérvia – Disney+
  • 17h15 – Marrocos x Equador – Canal GOAT, Sportv 3 e Xsports
  • 20h15 – Argentina x Mauritânia – ESPN e Disney+

Brasileirão Feminino

  • 15h00 – Vitória (F) x Atlético-MG (F) – CBF TV
  • 19h00 – Botafogo (F) x Corinthians (F) – Sportv
  • 19h00 – Santos (F) x Ferroviária (F) – N Sports
  • 21h30 – São Paulo (F) x Palmeiras (F) – Sportv

Copa Argentina

  • 22h15 – Belgrano x Atlético Rafaela – Xsports e Disney+
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