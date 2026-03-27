Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (27)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta, 27 de março de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:54)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (27)
Fifa Series 2026 (futebol feminino)
- 03h00 – China x Curaçao – DAZN
- 03h15 – Nova Zelândia x Finlândia – DAZN
- 05h30 – Ilhas Salomão x Finlândia – DAZN
- 06h10 – Austrália x Camarões – DAZN
- 07h00 – Venezuela x Trinidad e Tobago – DAZN
- 10h00 – Indonésia x São Cristóvão e Nevis – DAZN
- 11h00 – Uzbequistão x Gabão – DAZN
- 12h00 – Azerbaijão x Santa Lúcia – Sportv 2
- 13h00 – Quênia x Estônia – DAZN
- 16h00 – Ruanda x Granada – DAZN
Amistoso Internacional
- 14h00 – Áustria x Gana – Sportv 2
- 14h00 – Montenegro x Andorra – Sportv 3
- 16h00 – Grécia x Paraguai – ESPN 3 e Disney+
- 16h45 – Inglaterra x Uruguai – ESPN e Disney+
- 16h45 – Holanda x Noruega – Sportv
- 16h45 – Suíça x Alemanha – Disney+
- 17h00 – Espanha x Sérvia – Disney+
- 17h15 – Marrocos x Equador – Canal GOAT, Sportv 3 e Xsports
- 20h15 – Argentina x Mauritânia – ESPN e Disney+
Brasileirão Feminino
- 15h00 – Vitória (F) x Atlético-MG (F) – CBF TV
- 19h00 – Botafogo (F) x Corinthians (F) – Sportv
- 19h00 – Santos (F) x Ferroviária (F) – N Sports
- 21h30 – São Paulo (F) x Palmeiras (F) – Sportv
Copa Argentina
- 22h15 – Belgrano x Atlético Rafaela – Xsports e Disney+
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