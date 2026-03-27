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Seleção Sub-20 convoca cearense Giovana Canali para duelos contra os EUA

Atacante é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Camila Orlando

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:01)
Jogada
Legenda: Em 2023, Giovana Canali durante treinamento pela Seleção de base.
Foto: William Anacleto/CBF

A cearense Giovana Canali foi novamente convocada para a Seleção Brasileira de base. A lista com as 23 atletas do Sub-20 foi divulgada pela treinadora Camila Orlando nesta quinta-feira (26). A equipe vai enfrentar os Estados Unidos em dois amistosos, no Kansas.

A atacante cearense defende o Virginia Women's Soccer, equipe feminina da Universidade da Virginia, nos EUA. A equipe compete na Atlantic Coast Conference, uma das mais fortes do futebol universitário feminino. Conheça mais da história da atleta aqui.

“É uma oportunidade excelente de jogar com uma seleção que está sempre descobrindo novos talentos, que briga sempre para ser campeã. Vamos trazer uma possibilidade de entender também as nossas relações a nível internacional, fora da América do Sul, mesmo a gente já tendo enfrentado a seleção do México", afirmou a treinadora.

“Jogar contra a seleção dos Estados Unidos permite com que a gente não só experimente novas atletas, mas também enfrente uma seleção que está sempre disputando mundiais, que tem uma referência também de seleção principal. Acredito que vai ser uma grande oportunidade para a gente", completou.

A seleção sub-20 enfrenta os Estados Unidos nos dias 11 e 15 de abril. O primeiro duelo será no CPKC Stadium, enquanto o segundo será realizado no Riverside Stadium.

ATLETAS CONVOCADAS:

GOLEIRAS

  • Morganti - Corinthians
  • Elu - São Paulo
  • Faichel - Ferroviária

DEFENSORAS

  • Allyne - Grêmio
  • Ana Bia - São Paulo
  • Ana Elisa - Ferroviária
  • Isa Nunes - Flamengo
  • Sofia - Flamengo
  • Thay - Botafogo

MEIO-CAMPISTAS

  • Clarinha - Benfica (POR)
  • Dulce - Corinthians
  • Julia Faria - Corinthians
  • Julia Vaini - São Paulo
  • Nogueira - Ferroviária
  • Vitorinha - São Paulo
  • Nayara - Botafogo

ATACANTES

  • Brendha - Flamengo
  • Evelin - Santos
  • Canali - Virginia Women's Soccer (EUA)
  • Gisele - Grêmio
  • Juju Harris - Clemson Tigers (EUA)
  • Dudinha - Ferroviária
  • Tainá - Ferroviária

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