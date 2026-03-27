Seleção Sub-20 convoca cearense Giovana Canali para duelos contra os EUA

A cearense Giovana Canali foi novamente convocada para a Seleção Brasileira de base. A lista com as 23 atletas do Sub-20 foi divulgada pela treinadora Camila Orlando nesta quinta-feira (26). A equipe vai enfrentar os Estados Unidos em dois amistosos, no Kansas.

A atacante cearense defende o Virginia Women's Soccer, equipe feminina da Universidade da Virginia, nos EUA. A equipe compete na Atlantic Coast Conference, uma das mais fortes do futebol universitário feminino. Conheça mais da história da atleta aqui.

“É uma oportunidade excelente de jogar com uma seleção que está sempre descobrindo novos talentos, que briga sempre para ser campeã. Vamos trazer uma possibilidade de entender também as nossas relações a nível internacional, fora da América do Sul, mesmo a gente já tendo enfrentado a seleção do México", afirmou a treinadora.

“Jogar contra a seleção dos Estados Unidos permite com que a gente não só experimente novas atletas, mas também enfrente uma seleção que está sempre disputando mundiais, que tem uma referência também de seleção principal. Acredito que vai ser uma grande oportunidade para a gente", completou.

A seleção sub-20 enfrenta os Estados Unidos nos dias 11 e 15 de abril. O primeiro duelo será no CPKC Stadium, enquanto o segundo será realizado no Riverside Stadium.

ATLETAS CONVOCADAS:

GOLEIRAS

Morganti - Corinthians

Elu - São Paulo

Faichel - Ferroviária

DEFENSORAS

Allyne - Grêmio

Ana Bia - São Paulo

Ana Elisa - Ferroviária

Isa Nunes - Flamengo

Sofia - Flamengo

Thay - Botafogo

MEIO-CAMPISTAS

Clarinha - Benfica (POR)

Dulce - Corinthians

Julia Faria - Corinthians

Julia Vaini - São Paulo

Nogueira - Ferroviária

Vitorinha - São Paulo

Nayara - Botafogo

ATACANTES

Brendha - Flamengo

Evelin - Santos

Canali - Virginia Women's Soccer (EUA)

Gisele - Grêmio

Juju Harris - Clemson Tigers (EUA)

Dudinha - Ferroviária

Tainá - Ferroviária