GP do Japão 2026: corrida em Suzuka neste domingo promete disputa intensa; veja grid e horário

O Grande Prêmio do Japão de 2026 chega ao seu momento mais aguardado neste fim de semana, com a corrida marcada para este domingo (29), no tradicional Circuito de Suzuka. A prova é válida pela terceira etapa da temporada e pode começar a desenhar os rumos do campeonato.

ONDE ASSISTIR:

O GP do Japão será na madrugada de sábado para domingo, a partir das 02h, com transmissão ao vivo do sportv3, da TV Globo e do ge.

Após um início de ano dominante, a Mercedes larga como favorita. A equipe alemã conquistou a primeira fila do grid, com o jovem Kimi Antonelli garantindo a pole position, seguido pelo companheiro George Russell.

Antonelli, de apenas 19 anos, vive grande fase na temporada. O italiano já venceu uma corrida em 2026 e surge como forte candidato ao título, podendo inclusive assumir a liderança do campeonato caso confirme um bom resultado em Suzuka.

Logo atrás, a briga promete ser intensa. A McLaren aparece com Oscar Piastri entre os primeiros colocados, enquanto a Ferrari conta com Charles Leclerc para tentar desafiar o domínio da Mercedes.

Verstappen na reclamação

Um dos destaques negativos do classificatório foi Max Verstappen. O atual campeão ficou fora do Q3 e largará apenas do meio do grid, o que deve obrigá-lo a fazer uma corrida de recuperação em um circuito onde ultrapassar não é tarefa simples.

O traçado de Suzuka é conhecido por sua exigência técnica e por proporcionar corridas estratégicas. Com curvas de alta velocidade e trechos desafiadores, o circuito costuma premiar pilotos consistentes e equipes com bom acerto aerodinâmico.

A expectativa para este domingo é de uma disputa equilibrada, especialmente entre Mercedes, McLaren e Ferrari, com estratégias de pit stop e desgaste de pneus podendo ser decisivos para o resultado final.

Com a temporada ainda no início, o GP do Japão pode ser determinante para consolidar favoritos e aumentar a pressão sobre rivais diretos na briga pelo título mundial.

GRID DE LARGADA