GP do Japão 2026: corrida em Suzuka neste domingo promete disputa intensa; veja grid e horário
Corrida será na madrugada de sábado para domingo
O Grande Prêmio do Japão de 2026 chega ao seu momento mais aguardado neste fim de semana, com a corrida marcada para este domingo (29), no tradicional Circuito de Suzuka. A prova é válida pela terceira etapa da temporada e pode começar a desenhar os rumos do campeonato.
ONDE ASSISTIR:
O GP do Japão será na madrugada de sábado para domingo, a partir das 02h, com transmissão ao vivo do sportv3, da TV Globo e do ge.
Após um início de ano dominante, a Mercedes larga como favorita. A equipe alemã conquistou a primeira fila do grid, com o jovem Kimi Antonelli garantindo a pole position, seguido pelo companheiro George Russell.
Antonelli, de apenas 19 anos, vive grande fase na temporada. O italiano já venceu uma corrida em 2026 e surge como forte candidato ao título, podendo inclusive assumir a liderança do campeonato caso confirme um bom resultado em Suzuka.
Logo atrás, a briga promete ser intensa. A McLaren aparece com Oscar Piastri entre os primeiros colocados, enquanto a Ferrari conta com Charles Leclerc para tentar desafiar o domínio da Mercedes.
Verstappen na reclamação
Um dos destaques negativos do classificatório foi Max Verstappen. O atual campeão ficou fora do Q3 e largará apenas do meio do grid, o que deve obrigá-lo a fazer uma corrida de recuperação em um circuito onde ultrapassar não é tarefa simples.
O traçado de Suzuka é conhecido por sua exigência técnica e por proporcionar corridas estratégicas. Com curvas de alta velocidade e trechos desafiadores, o circuito costuma premiar pilotos consistentes e equipes com bom acerto aerodinâmico.
A expectativa para este domingo é de uma disputa equilibrada, especialmente entre Mercedes, McLaren e Ferrari, com estratégias de pit stop e desgaste de pneus podendo ser decisivos para o resultado final.
Com a temporada ainda no início, o GP do Japão pode ser determinante para consolidar favoritos e aumentar a pressão sobre rivais diretos na briga pelo título mundial.
GRID DE LARGADA
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m28s778
- George Russell (Mercedes) +0s298
- Oscar Piastri (McLaren) +0s354
- Charles Leclerc (Ferrari) +0s627
- Lando Norris (McLaren) +0s631
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0s789
- Pierre Gasly (Alpine) +0s913
- Isack Hadjar (Red Bull) +1s200
- Gabriel Bortoleto (Audi) +1s496
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1s541
- Max Verstappen (Red Bull) - Q2
- Esteban Ocon (Haas) - Q2
- Nico Hulkenberg (Audi) - Q2
- Liam Lawson (Racing Bulls) - Q2
- Franco Colapinto (Alpine) - Q2
- Carlos Sainz (Williams) - Q2
- Alexander Albon (Williams) - Q1
- Oliver Bearman (Haas) - Q1
- Sergio Perez (Cadillac) - Q1
- Valtteri Bottas (Cadillac) - Q1
- Fernando Alonso (Aston Martin) - Q1
- Lance Stroll (Aston Martin) - Q1