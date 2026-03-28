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Ferroviário vence Maranhão fora de casa e conquista 1ª vitória na Copa do Nordeste

Tubarão da Barra venceu por 3x2 no Nhozinho Santos

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 20:10)
Jogada
Legenda: O Ferroviário venceu fora de casa por 3x2
Foto: 📸: @ronaldfelipefoto

O Ferroviário conquistou um grande resultado na tarde deste sábado (28), pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O Tubarão da Barra venceu o Maranhão por 3x2, no estádio Estádio Nhozinho Santos, em São Luis (MA).

Carlinhos abriu o placar para o Ferrão aos 12 minutos e Pedrinho ampliou aos 43.

André Radija diminuiu para o Maranhão aos 11 do 2º tempo, mas logo depois, aos 16, Carlinhos ampliou para o Ferrão.

Jorge Rocha ainda diminuiu para o time maranhense aos 26, mas o Tubarão segurou a vitória. 

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o Ferrão assumiu a 3ª colocação do Grupo C com 3 pontos, ultrapassando o Ceará.

O Ferrão volta a jogar pela Copa do Nordeste no dia 8, pela 3ª rodada, contra a Jacuipense-BA, às 19h30 no Presidente Vargas.

Antes disso, no dia 4, o Tubarão da Barra estreia na Série D do Brasileiro, às 16 horas contra o Fluminense PI, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI.

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