Fortaleza divulga venda de ingressos para torcida do Flamengo; veja valores e onde comprar

O Fortaleza divulgou os valores e setores disponíveis para a torcida do Flamengo. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, neste domingo (5), em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.

Os flamenguistas vão ocupar a Superior e a Inferior Norte. Os valores são de R$ 75 (a meia) e R$ 150 (a inteira). Os torcedores podem adquirir ingressos online, no site leaotickets.com.br e também nas lojas físicas.

Para os torcedores do Leão, o clube divulgou que abertura dos check-ins para os sócios e os valores dos ingressos para sua torcida. As confirmações de presença poderão ser feitas a partir de 10h (de Brasília) dependendo da prioridade do sócio.

Os preços para a torcida do Fortaleza são:

PONTOS DE VENDA