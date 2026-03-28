Haroldo Martins e Lucas Drubscky são desligados do departamento de futebol do Ceará

O Ceará anunciou neste sábado (28), após a derrota de 3x1 para o Retrô pela Copa do Nordeste, que Haroldo Martins e Lucas Drubscky não fazem mais parte do Departamento de Futebol do clube.

Os profissionais atuavam como CEO e Executivo de Futebol não resistiram à perda do Campeonato Cearense para o Fortaleza e à sequência de resultados ruins na temporada. Nos últimos 7 jogos, o time venceu apenas um. Além disso, já vinham pressionados após o rebaixamento do Ceará na Série A.

Em nota, o clube "agradece aos profissionais pelo empenho durante o período em que representaram o Ceará SC e deseja sucesso na continuidade de suas trajetórias pessoais e profissionais".

Janela fechada

O detalhe é que o Ceará desliga seu departamento de futebol após o fechamento da janelas de transferências. Ou seja, os substitutos não poderão contratar reforços até julho quando a janela reabre, de 20 de julho a 11 de setembro de 2026, após a Copa do Mundo.