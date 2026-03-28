Em seu retorno ao Fortaleza, goleiro João Ricardo se lesiona e é substituído

O goleiro João Ricardo voltou ao time titular do Fortaleza neste sábado (28) em partida no PV contra o Imperatriz pela Copa do Nordeste, mas deixou o gramado contundido.

Ele foi substituído aos 16 minutos do 2º tempo após se chocar com o zagueiro Vinícius, do Cavalo de Aço.

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Longo período ausente

João Ricardo não atuava pelo Leão desde o dia 27/09 do ano passado, quando se lesionou no ombro.

Após a lesão do tendão no ombro direito ele fez cirurgia e não jogou mais na temporada 2025.

João Ricardo chegou a ser emprestado para o Corinthians para 2026, mas o clube paulista o devolveu ao Fortaleza após reprovação nos exames médicos.