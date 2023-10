Sul-Americana: Fortaleza bate recorde de público e supera previsão de bilheteria em 65%

A invasão de torcedores do Fortaleza a Punta del Este foi apenas um reflexo do apoio que os tricolores deram ao clube em toda a Copa Sul-Americana de 2023. Com boa presença de público nas partidas do torneio, especialmente no “mata-mata”, a torcida fez o clube alcançar marca histórica na competição da Conmebol.

Levantamento da Pluri Consultoria aponta que o Fortaleza bateu o recorde de público em uma única edição da Copa Sul-Americana. O Leão levou 248,4 mil torcedores nas seis partidas em que foi mandante no torneio, superando os 217.101 do São Paulo na temporada 2022, que era a maior marca até então. O público da final, no Uruguai, não está contabilizado, por ser em campo neutro e porque a Conmebol não divulgou o boletim financeiro.

No “mata-mata", quando recebeu Libertad-PAR, América-MG e Corinthians no Castelão, o Fortaleza contou com públicos acima dos 50 mil espectadores. As partidas de volta das quartas-de-final (56.946) e semifinal (59.349), contra Coelho e Timão, respectivamente, foram os dois maiores públicos da Sul-Americana de 2023. Esses dois jogos também tiveram os maiores públicos da competição nos últimos nove anos.

Arrecadação

Com os seis jogos que disputou em casa na Sul-Americana, o Fortaleza conseguiu superar a marca de arrecadação com bilheteria em competições internacionais prevista no orçamento para 2023, que era de R$ 3,9 milhões.

Somente na Sul-Americana, o Tricolor arrecadou R$ 4.366.113,00. Já na Copa Libertadores da América, em dois jogos como mandante, o Fortaleza teve um faturamento bruto de bilheteria no valor de R$ 2.082.350,00.

Em competições internacionais, portanto, o Fortaleza teve arrecadação de R$ 6.448.463,00, o que significa algo em torno de 65% a mais que o valor previsto em orçamento.

