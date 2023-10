Fortaleza deixa Copa Sul-Americana de 2023 com vice e premiação milionária; veja valores

O Fortaleza Esporte Clube foi vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2023 e deixou a competição com premiação milionária. A definição ocorreu neste sábado (28), com uma derrota nos pênaltis por 4 a 3 para a LDU, do Equador, no estádio Domingo Burgeño, no Uruguai, após um empate em 1 a 1 no tempo normal do confronto.

Por conta do vice-campeonato, o clube recebe US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) da Conmebol. A LDU, campeã, ganha US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões).

Assim, o Fortaleza se despede da Sul-Americana como vice-campeão e também com US$ 5,35 mi (aproximadamente R$ 26,7 milhões) em prêmios. Foram US$ 900 mil pela participação na fase de grupos, US$ 550 mil nas oitavas, US$ 600 mil nas quartas e US$ 800 mil nas semifinais, além de US$ 500 mil (R$ 2,5 mi) pelas vitórias na 1ª fase - cada triunfo nessa etapa gerou US$ 100 mil.

PREMIAÇÃO DO FORTALEZA NA COPA SUL-AMERICANA DE 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,5 milhões)

Bônus por vitória na 1ª fase: US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões)

Vaga nas oitavas: US$ 550 mil (cerca de R$ 2,7 milhões)

Vaga nas quartas: US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões)

Vaga nas semifinais: US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10 milhões)

Total: US$ 5,35 milhões (R$ 26,7 milhões)

VALORES DA COPA SUL-AMERICANA DE 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,5 milhões) + US$ 100 mil (R$ 500 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões)

Oitavas: US$ 550 mil (R$ 2,7 milhões)

Quartas: US$ 600 mil (R$ 3 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 25 milhões)