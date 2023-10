Fortaleza terá seis desfalques e dois retornos para jogo contra Atlético-MG na Série A

O Fortaleza enfrenta o Atlético-MG no Brasileirão Série A em jogo válido pela 31ª rodada na quarta-feira (1), na Arena MRV logo após retornar de viagem. Para essa partida, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá desafios para escalar seu time titular, principalmente a defesa. Isso porque seis jogadores não poderão ir para o jogo. Entre eles estão: Titi, Emanuel Brítez, Bruno Pacheco, Calebe, Hércules e Lucas Sasha. Por outro lado, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar e o atacante Yago Pikachu retornam.

DESFALQUES

Diante do Atlético-MG, os zagueiros Titi e Emanuel Brítez, o lateral Bruno Pacheco e o meio-campista Lucas Sasha vão cumprir suspensão automática em decorrência do terceiro cartão amarelo recebido no jogo contra o Bahia. O meio-campista Calebe realiza transição física por edema na região posterior da coxa esquerda e o volante Hércules ainda está em processo pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo.

RETORNOS

Na 31ª rodada, o atacante Yago Pikachu e o lateral esquerdo Gonzalo Escobar retornam após cumprirem suspensão automática e estarão à disposição de Vojvoda para a partida.

O confronto entre as equipes acontece na quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão Série A.

