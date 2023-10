Após vice na Sul-Americana, Fortaleza se reapresenta nesta segunda-feira com foco no Brasileirão

O Fortaleza se reapresenta no Centro de Excelência Alcides Santos no fim da tarde desta segunda-feira (30). A delegação tricolor desembarcou na noite deste domingo, na capital cearense, após o vice-campeonato da Sul-Americana, no Uruguai.

O grupo foi recebido pela torcida no antigo terminal do Aeroporto Pinto Martins, na noite deste domingo. Agora, o Tricolor do Pici pode voltar o foco para o Campeonato Brasileiro e ainda lutar por uma vaga direta na Libertadores de 2024. Após a derrota para a LDU na final continental, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda se reencontra às 17h (de Brasília) desta segunda-feira.

Em nono na tabela, o Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (1), quando enfrenta o Atlético-MG em jogo da 31ª rodada da Série A. O duelo será às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.