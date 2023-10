Presidente do Fortaleza se manifesta após vice na Sula: 'O projeto é forte e independe do resultado'

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz se manifestou após o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube neste domingo (29), o dirigente agradeceu jogadores, comissão técnica, funcionários e torcida pelo envolvimento na busca pelo primeiro título internacional do Tricolor do Pici.

"O projeto do Fortaleza é forte, é firme e independe do resultado de hoje. Poderia ser o título, mas não foi. A gente segue muito firme. E quem está sempre chegando, uma hora ganha", ressaltou Marcelo Paz.

Ele estava acompanhado de Geraldo Luciano e Alex Santiago, 1º e 2º vice-presidentes do clube. Ainda no campo do Estádio Domingo Burgueño, onde ocorreu a final do torneio continental contra a LDU, Paz relembrou a Série C de 2017.

"Agradecer ao torcedor, a todos que nos apoiaram nessa caminhada. Fizemos uma belíssima campanha, mas o tempo de Deus não é igual ao tempo dos homens. E a benção de hoje não foi de vitória, foi outra benção. Tenho que agradecer, saber que a caminhada continua. Essa caminhada começou na Série C de 2017 também com um vice-campeonato. E naquele momento nós celebramos o vice-campeonato", disse o presidente tricolor.

"A gente tem que celebrar, agradecer a Deus o esforço de todos. Todos! Jogadores, comissão técnica, funcionários, torcida, conselhos, patrocinadores... Todo mundo se esforçou ao máximo. Mas futebol é detalhe e hoje o detalhe não foi a nosso favor. Mas a gente tem que ter esse reconhecimento, essa gratidão e seguir caminhando", completou.

A previsão é de que a delegação desembarque na capital cearense no início da noite deste domingo (29). O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (1), em jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Atlético-MG às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.