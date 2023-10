Voo do Fortaleza é remarcado após forte nevoeiro em Punta del Este; veja nova previsão de chegada

A volta do Fortaleza para a capital cearense foi adiada por causa de um forte nevoeiro em Punta Del Este. A chegada estava prevista para o início da manhã deste domingo (29), mas foi remarcada para o início da noite.

A equipe tricolor retorna do Uruguai com o vice-campeonato da Sul-Americana após ser derrotada pela LDU nos pênaltis. O duelo ocorreu na noite de sábado, no Estádio Domingo Burgueño.

Legenda: Forte nevoeiro em Punta del Este atrasa retorno do Fortaleza. Foto: Raisa Martins/SVM

PREVISÃO DE CHEGADA

Com a melhora das condições climáticas, a assessoria do clube informou que a delegação tricolor deve deixar o aeroporto em voo fretado às 13h40 (de Brasília). A previsão é que o grupo pouse às 18h45 no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza .

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (1), em jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Atlético-MG às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.