Torcedores do Fortaleza vão do êxtase à decepção em final da Sul-Americana; veja fotos

Na noite deste sábado (28), o Fortaleza perdeu para a LDU e ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2023. A partida foi de muitas emoções para os tricolores, que acompanharam os mais de 120 minutos em diversos pontos da capital cearense.

Os tricolores vibraram ao sair na frente, mas logo ficaram tensos com o empate da LDU. A angústia tomou conta da decisão que se encaminhou para os pênaltis. No fim da noite, decepção com o resultado adverso.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Torcedor do Fortaleza chora após derrota para LDU. Foto: Ismael Soares / SVM

Legenda: Partida foi acompanhada com muita tensão por parte dos torcedores. Foto: Ismael Soares / SVM

Legenda: Torcedores lamentaram chances desperdiçadas pela equipe. Foto: Ismael Soares / SVM

Legenda: Torcedores lamentam derrota do Fortaleza. Foto: Ismael Soares / SVM

Legenda: Torcedor leonino após derrota para a LDU. Foto: Ismael Soares / SVM

Legenda: Torcedoras do Fortaleza decepcionadas. Foto: Ismael Soares / SVM

Legenda: Torcedora do Fortaleza em lágrimas após revés para a LDU. Foto: Ismael Soares / SVM