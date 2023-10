Torcida do Fortaleza lota ruas e bares da cidade; veja fotos

A torcida do Fortaleza realiza uma grande festa na capital cearense neste sábado (28), lotando ruas e bares na expectativa pela final da Copa Sul-Americana de 2023. Às 17h, o time cearense entra em campo contra a LDU, no estádio Domingo Burgeño, no Uruguai, pela grande decisão da competição.

Em diversos pontos da cidade alencarina, a movimentação é intensa. Uma multidão com as cores vermelho, azul e branco vibra com o momento histórico do clube, que busca o 1º título internacional do clube e do Nordeste logo após completar 105 anos de fundação.

A confiança é fruto da campanha positivo na Sula. O time de Vojvoda chega com um aproveitamento de 80%, nove vitórias em 12 jogos, além do melhor ataque, com 27 gols. Do outro lado, a LDU caminha em busca do 5º título internacional, uma vez que já ganhou a Copa Sul-Americana (2009), a Libertadores (2008) e a Recopa (2009 e 2010).

Veja fotos da festa da torcida do Fortaleza

Legenda: Em diversos pontos da Capital, torcedores do Fortaleza se reúnem para celebrar a presença tricolor na final da Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: Em diversos pontos da Capital, torcedores do Fortaleza se reúnem para celebrar a presença tricolor na final da Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Leaben Monteiro / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Leaben Monteiro / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Leaben Monteiro / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Leaben Monteiro / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: A torcida do Fortaleza faz festa na capital cearense às vésperas da final da Copa Sul-Americana Foto: Ismael Soares / SVM

Veja também