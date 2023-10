Escalação do Fortaleza: Vojvoda escala força máxima para final da Sul-Americana; veja time titular

O Fortaleza está escalado para enfrentar a LDU na tarde deste sábado (28), pela final da Copa Sul-Americana 2023. O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda escalou seu time titular com força máxima para buscar o primeiro título internacional do Leão.

VEJA A ESCALAÇÃO CONFIRMADA

João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero.

Foto: Matheus Lotif / FEC

No banco de reservas, Vojvoda terá à disposição: Fernando Miguel, Tobias Figueiredo, Benevenuto, Lucas Crispim, Romero, Pedro Augusto, Yago Pikachu, Pedro Rocha, Machuca, Gonzalo Escobar, Lucas Sasha e Thiago Galhardo.

Legenda: Escalações de Fortaleza e LDU Foto: Conmebol

As ausências na relação ficam por parte do lateral-direito Dudu e do meia-atacante Calebe, que sofreram lesões na partida contra o Bahia, pela Série A do Brasileirão.