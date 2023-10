Quem ganha a Sul-Americana tem vaga na Libertadores? Veja o que diz o campeonato

A equipe que conquistar o título da Copa Sul-Americana neste sábado (28) confirma automaticamente vaga na próxima edição da Taça Libertadores.

De acordo com o regulamento da competição, o título da Sula concede ao campeão a vaga no principal torneio da América do Sul, a Libertadores da América.

Legenda: Fortaleza está na final da Sul-Americana de 2023. Foto: Kid Júnior / SVM

A vaga destinada para o campeão da Sul-Americana 2023 é diretamente para a fase de grupos da Libertadores 2024, não precisando passar pela fase conhecida como “pré-Libertadores”.

O título da Sul-Americana 2023 é disputado entre Fortaleza e LDU. As duas equipes jogam neste sábado (28), às 17h de Brasília, no Estádio Domingo Burgeño Miguel, em Maldonado (URU), em jogo único.