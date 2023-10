Veja onde assistir ao jogo do Fortaleza x LDU em bares e restaurantes da capital

Neste sábado (28), a atenção do futebol sul-americano estará toda voltada para a final da Copa Sul-Americana de 2023 entre Fortaleza x LDU, no Estádio Domingo Burgueño, às 17h. Em Fortaleza, diversos locais irão exibir o jogo com promoções durante o confronto.

Confira os lugares que irão transmitir Fortaleza x LDU

Bar do Railson

Localizado na Rua Silva Paulet, 889, o Bar do Railson terá uma programação inteiramente voltada para a torcida tricolor. O evento, no estilo fan fest, contará com segurança no local, telões na parte interna e externa e música ao vivo. Além disso, haverá sorteio de baldes de cerveja durante a partida.

Endereço: Rua Silva Paulet, 889 - Aldeota

Horário: a partir das 13h

Senhor Petisco

No Bairro de Fátima, mais precisamente na Rua Barão de Aratanha, está o Senhor Petisco. A "arena" montada pelo estabelecimento caiu no gosto do torcedor tricolor e deve ser mais um dos 'points' para quem quiser assistir e curtir o jogo. A transmissão da partida acontece em telões de LED e o evento ainda conta com atrações musicais para animar o ambiente.

Endereço: Rua Barão de Aratanha, 1251 - Bairro de Fátima

Horário: a partir das 12h

Bulls Beer House

Com duas unidades na cidade, o Bulls estará aberto e terá um evento especial para receber os torcedores tricolores. O estabelecimento transmitirá a partida em telões e disponibiliza um happy hour a partir das 15h. Também haverá um bolão premiado com R$ 100,00 de consumação para o vencedor. Além disso, os sócios-torcedores do Leão têm a oportunidade de garantir um pão de alho, um chopp Eisenbahn 355ml ou uma caipirinha de limão. Para isso, basta apresentar a carteirinha de sócio e um documento com foto.

Endereço: Rua Gustavo Sampaio, 800 A - Parquelândia / Rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota

Horário: a partir das 15h

Barbarians Pub

Localizado no bairro Benfica, o Barbarians Pub é a pedida pra quem gosta de rock. O estabelecimento terá promoção de chopp e caipirinha durante a partida e ainda concederá uma rodada de shot a cada gol do Fortaleza. Para encerrar, a Banda BackBone anima a festa a partir das 21h30.

Endereço: Rua Waldery Uchôa, 42 - Benfica

Horário: a partir das 17h

Paraíba Bar

Outra opção no Benfica é o Paraíba Bar. O estabelecimento traz a 'Arena Paraíba' com uma programação musical que se estenderá durante todo o dia. A transmissão da partida será realizada em um telão de LED.

Endereço: Rua Paulino Nogueira, 69 - Benfica

Horário: a partir das 12h

Biergarten

A cervejaria fica localizada no Bairro Cocó e terá happy hour estendido, que durará até o fim do jogo. A transmissão também será feita em um telão e os torcedores do Fortaleza que estiverem com a blusa do clube ganharão um copo personalizado exclusivo.

Endereço: Rua Bento Albuquerque, 2010 - Cocó

Horário: a partir das 16h

Outlet Premium Fortaleza

O Outlet Premium Fortaleza também transmitirá o jogo entre Fortaleza e LDU, pela final da Copa Sul-Americana a partir das 17h. O público poderá acompanhar a partida em um telão de LED instalado na Praça de Eventos. Haverá, ainda, um espaço gastronômico, onde os clientes poderão comprar chopp e espetinhos para acompanhar a partida. Após a transmissão, as crianças poderão aproveitar o Festival Kids, com atrações pensadas para os pequenos.

Endereço: Rodovia BR 020, km 12, S/N - Toco (Jurema), Caucaia, CE

Horário: a partir das 17h

TRANSMISSÕES PÚBLICAS

ANFITEATRO DO PARQUE DO COCÓ

Governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou na última terça-feira (24), a transmissão da final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU no anfiteatro do Parque do Cocó. Em suas redes sociais, ele divulgou que o Governo do Estado disponibilizará gratuitamente a estrutura, com telão no local, atendendo a um pedido da Associação Bem Tricolor, que enviou ofício solicitando a exibição da partida em via pública.

PARQUE RACHEL DE QUEIROZ

Quem também transmitirá a partida é a Prefeitura de Fortaleza. José Sarto (PDT), prefeito da cidade, anunciou na quinta-feira (26), a transmissão da final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU no Parque Rachel de Queiroz. Sarto informou em sua rede social que a Prefeitura de Fortaleza disponibilizará telões de LED no local para os torcedores.