Marinho chama recepção da torcida no desembarque de 'inacreditável' e diz: 'não tem comparação'

Mesmo com a derrota para a LDU na final da Sul-Americana, o Fortaleza desembarcou no Aeroporto Velho com uma enorme festa por parte de sua torcida. Milhares de tricolores acompanharam a chegada da delegação que realizou uma campanha histórica no torneio continental. Em uma rápida declaração, o atacante Marinho citou que o "abraço" dos torcedores foi algo 'inacreditável' e que os leoninos fazem parte da melhor torcida que ele já viu.

Marinho Atacante do Fortaleza "O que acontece aqui hoje é algo inacreditável que você não vê em nenhum outro lugar. É uma torcida que não tem comparação. É a melhor torcida, a que faz festa, inclusive quando perde. Tem muita torcida aí que só torce e comemora quando ganha. Mas é um aprendizado e a gente vai voltar mais forte porque essa torcida merece conquistas", disse.

MUDANÇA DE FOCO

Passada a final da Sul-Americana, o Fortaleza volta suas atenções para a disputa da Série A do Brasileirão. Restando 10 rodadas para o fim da competição, o Leão segue na luta por uma vaga na Libertadores da América de 2024. Hoje, seis pontos separam o time da zona de classificação para o maior torneio internacional do continente. O próximo jogo da equipe na competição nacional já acontece nesta quarta-feira (1), às 21h30, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte.