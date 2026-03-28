Norde Vôlei vence Elase/SC e está na semifinal da Superliga B

O Norde Vôlei deu mais um passo rumo ao acesso à Superliga A na noite deste sábado (28). O Carcará, pelas quartas de final da Superliga B 2025/2026, venceu mais uma vez a Elase/SC por 3 a 0, com parciais de 25 x 21 / 25 x 20 / 25 x 17 e se classificou para a semifinal da competição.

A partida aconteceu no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza, que teve mais de mil torcedores presentes para prestigiar o vôlei cearense.

No primeiro jogo das quartas de final, em Florianópolis, o Norde já havia vencido, também por 3 a 0 e confirmou a classificação.

Jogos que valem o acesso

O confronto decisivo será contra Araguari Vôlei/MG, que também venceu os dois jogos contra o Fluminense F.C/RJ. A primeira partida será disputada em Minas Gerais, já o jogo da volta, em Fortaleza. Caso cada equipe vença uma partida, será necessário a terceira partida, também em Fortaleza.