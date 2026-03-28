Carpini já utilizou sete atletas vindos da base do Fortaleza; saiba quem são

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, tem apostado em testar atletas da base. Desde que chegou ao clube até a última partida contra o Ferroviário, o treinador já utilizou sete jogadores que são da base tricolor. São eles: Lucca Prior, Lucas Emanoel, Bruninho, Kauã Rocha, João Lucas, Guilherme e Tomás Roco.

Entre eles, o mais experiente é o meia-atacante Lucca Prior. O atleta está no time profissional desde 2025 e este ano já fez 15 jogos. Ao todo, são 457 minutos em campo e um gol marcado.

O volante Bruninho, que já tinha sido titular pelo profissional em 2025, volta ao profissional e já fez seis partidas pelo Leão. Lucas Emanoel, que Carpini já declarou ter características de um camisa 9, tem oito partidas no Fortaleza e um gol marcado.

Na defesa, os zagueiros Kauã Rocha e João Lucas, e o lateral-esquerdo Guilherme estão em destaque. Kauã e o lateral atuaram pela primeira vez como titulares mo profissional na partida contra o Ferroviário, na última terça-feira (24).

Além deles, há também o atacante Tomás Roco, que foi relacionado uma vez e Carpini não apostou mais no atleta.

O Fortaleza enfrenta o Imperatriz-MA neste sábado (28), a partir das 19h, no Estádio Presidente Vargas (PV), pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.