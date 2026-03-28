Vini Júnior é poupado de treino da Seleção Brasileira e Marquinhos deve retornar contra a Croácia

Brasil enfrenta a seleção europeia em amistoso na terça-feira

producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:32)
Legenda: Vini Junior foi poupado do treinamento da Seleção Brasileira deste sábado por controle de carga
Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Seleção Brasileira teve uma ausência importante e um retorno no treinamento deste sábado (28) no CT em Orlando, visando a partida amistosa contra a Croácia, na terça-feira. O atacante Vini Jr. foi poupado dos treinos com bola, realizou uma atividade na academia e depois passou por tratamento.

Após apresentar dores na coxa, por desgaste físico no jogo contra a França, o atacante do Real Madrid realizou exames na última sexta-feira, que não apontaram lesão. A CBF trata o caso como controle de carga e a tendência é que ele esteja disponível na terça-feira.

Marquinhos retorna

Por outro lado, o zagueiro Marquinhos treinou. Ele que não atuou na derrota contra a França na quinta-feira por dores na região do quadril, realizou normalmente os treinamentos.

Jogo com a Croácia

A seleção brasileira enfrentará a Croácia na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Será o segundo amistoso do time de Carlo Ancelotti na Data Fifa de março e o último compromisso antes da convocação final para a Copa do Mundo - que será anunciada no dia 18 de maio.

 

