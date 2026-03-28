Vini Júnior é poupado de treino da Seleção Brasileira e Marquinhos deve retornar contra a Croácia
Brasil enfrenta a seleção europeia em amistoso na terça-feira
A Seleção Brasileira teve uma ausência importante e um retorno no treinamento deste sábado (28) no CT em Orlando, visando a partida amistosa contra a Croácia, na terça-feira. O atacante Vini Jr. foi poupado dos treinos com bola, realizou uma atividade na academia e depois passou por tratamento.
Após apresentar dores na coxa, por desgaste físico no jogo contra a França, o atacante do Real Madrid realizou exames na última sexta-feira, que não apontaram lesão. A CBF trata o caso como controle de carga e a tendência é que ele esteja disponível na terça-feira.
Marquinhos retorna
Por outro lado, o zagueiro Marquinhos treinou. Ele que não atuou na derrota contra a França na quinta-feira por dores na região do quadril, realizou normalmente os treinamentos.
Jogo com a Croácia
A seleção brasileira enfrentará a Croácia na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Será o segundo amistoso do time de Carlo Ancelotti na Data Fifa de março e o último compromisso antes da convocação final para a Copa do Mundo - que será anunciada no dia 18 de maio.