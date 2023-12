João Ricardo fará jogo 50º pelo Fortaleza diante do Santos e projeta 2024: 'ainda maior'

Nesta terça-feira (5), o Fortaleza embarcou para São Paulo para seu último compromisso oficial pelo Brasileirão 2023: encarar o Santos, na Vila Belmiro, a partir das 21h30. Caso seja novamente titular, João Ricardo fará seu jogo de número 50 com a camisa do Leão neste ano.

Ele comemorou a marca com a camisa leonina. “Espero que venha muito mais, tenho orgulho de estar aqui”, disse ele.

Ano especial

Campeão cearense (contribuindo para o penta inédito na história do clube, o 46º título estadual), semifinalista da Copa do Nordeste e finalista da Copa Sul-Americana. Em resumo, este foi o ano do goleiro João Ricardo com a camisa do Fortaleza.

Aos 35 anos, o arqueiro caiu nas graças da torcida e do treinador Juan Pablo Vojvoda, a quem atribui o mérito pela ascensão da equipe nordestina nos últimos anos. Embora o Brasileirão ainda não tenha chegado ao fim, a vaga na próxima edição da Sul-Americana já está garantida.

"Foi realmente um ano especial. Vencemos o Campeonato Cearense pela quinta vez consecutiva, sendo a 46ª em geral. Alcançamos a semifinal da Copa do Nordeste, fomos finalistas do segundo torneio mais importante da América do Sul, e tudo isso com o apoio em peso dos torcedores no estádio. Só sinto gratidão”, destacou João Ricardo.

Do ponto de vista individual, João Ricardo também brilhou na atual temporada. Ele defendeu dois pênaltis no Campeonato Brasileiro em seis cobranças realizadas. Mas engana-se quem pensa que isso é suficiente para deixá-lo satisfeito.

“Eu quero mais e mais, a meta é buscar um 2024 ainda maior. A nossa torcida merece isso, o projeto do clube é promissor. Vamos continuar trabalhando com humildade, perseverança e bastante foco para fazer as coisas acontecerem”, garantiu.

Torcida

Em outubro, o Fortaleza ultrapassou a marca de 1 milhão de torcedores no estádio em 2023. No duelo contra o Corinthians, válido pela semifinal da Copa Sul-Americana, a Arena Castelão recebeu 60.451 pessoas para assistir a vitória sobre o Timão por 2 a 0, com gols de Pikachu e Tinga. “Nunca vou esquecer aquele jogo, foi marcante. Claro que a gente queria encerrar a campanha com o título, mas tudo que aconteceu no torneio, cada detalhe, ficará marcado. Fortaleza foi o primeiro time nordestino a chegar numa final dessa competição”, lembrou.

Vojvoda

Quando questionado sobre o trabalho desenvolvido pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, João Ricardo é categórico ao dizer que o argentino tem boa parcela de responsabilidade pelo sucesso do Tricolor nos últimos dois anos. “Ele é um profissional estudioso, que se preocupa com todos os detalhes do processo. A maneira com que ele lida com os atletas diariamente, o profissionalismo e as orientações pontuais me faz crer que nada disso seria possível sem ele aqui. Somos uma equipe muito unida e com espírito vencedor”, afirmou o goleiro.