Titi celebra temporada histórica e vaga na Sula: 'O Fortaleza vem construindo algo muito grande'

Titi Zagueiro do Fortaleza

"Mais uma temporada histórica pro nosso Fortaleza. A gente começou o trabalho lá em janeiro, com muita dedicação e empenho de todo o clube para chegar nesse momento de viver novamente uma competição internacional. Hoje, conseguimos concretizar aquilo que buscamos desde o início da temporada. Se a gente parar para analisar, tudo que a gente construiu esse ano, foi um ano maravilhoso, em todos os aspectos. A gente fica feliz hoje, diante do nosso torcedor, por conseguir os três pontos e chegar novamente na Sul-Americana. Acho que todo mundo sai feliz hoje aqui. O Fortaleza, ano a ano, vem construindo algo muito grande dentro do futebol brasileiro e agora no futebol sul-americano também", disse.