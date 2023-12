Fortaleza se torna o 1º nordestino a chegar ao 6º ano consecutivo na Série A de Pontos Corridos

Na noite desta quinta-feira (30), o Fortaleza venceu o Bragantino por 2 a 1, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada da Série A. Com o resultado, o Leão conquistou um feito inédito ao se tornar o primeiro time nordestino a conseguir se manter na elite nacional por seis anos consecutivos na 'Era' dos Pontos Corridos.

O feito veio depois de uma sequência de muita instabilidade dentro da temporada, já que o time de Juan Pablo Vojvoda não sabia o que era vencer há 10 jogos (contando com a final da Sula).

A partir de 2006, quando a Série A passou a ser disputada por apenas 20 times nenhum clube do Nordeste havia conseguido esse feito.

O máximo de tempo que as equipes nordestinas conseguiram se manter na elite foi pelo período de cinco anos.

Sport (entre 2014 e 2018), Bahia (2017 e 2021) e Ceará (2018 e 2022) pararam na barreira dos cinco anos.

MAIS UM TABU QUEBRADO POR VOJVODA

No comando do Fortaleza desde 2021, Vojvoda se acostumou em quebrar tabus e levar o Tricolor a grandes feitos.



Sob a direção do argentino, o Leão conquistou o inédito pentacampeonato cearense, o bicampeonato do Nordestão.

Além disso ele levou o clube à Libertadores pela primeira vez em sua história pelos pontos corridos e disputou a competição por dois anos consecutivos, feitos que nenhum outro time nordestino conseguiu.