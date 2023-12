Fortaleza x Goiás: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Goiás se enfrentam pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (3). A bola vai rolar a partir das 18h30 (horário de Brasília) na Arena Castelão, na capital cearense. Com o fim da temporada batendo na porta, o Leão ainda tenta carimbar de vez o passaporte da Sul-Americana, enquanto o Goiás entra em campo já rebaixado para a Série B de 2024.

Depois de encerrar a seca de vitórias na última rodada, quando venceu o Bragantino por 2x1 fora de casa, o Tricolor do Pici garantiu de vez seu lugar na elite do futebol brasileiro no ano que vem. Neste domingo a equipe celebra o feito e se despede do torcedor no último jogo em casa da temporada.

Já rebaixado, o Goiás apenas cumpre tabela pelas próximas duas rodadas. O Verdão ainda lutava contra o Z4 até a última partida, quando perdeu para o Grêmio por 2x1 em Porto Alegre, de virada.

Transmissão

O jogo vai passar com exclusividade no canal fechado Premiere. Na rádio, a Verdinha também transmite todas as emoções da partida com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Fortaleza | Ausências e dúvidas

A equipe tricolor entra em campo neste domingo com a missão de se garantir na Copa Sul-Americana de 2024. O Fortaleza iniciou a rodada com 48 pontos, na 11ª colocação e só precisa de um empate ou uma vitória para concluir seu objetivo diante do Goiás. O Leão ainda pode se garantir matematicamente na Sula mesmo sem vencer, mas depende de tropeços de Santos e Vasco.

Juan Pablo Vojvoda comandou dois treinos no Pici antes da bola rolar. A equipe retornou de Bragança Paulista na última sexta-feira pela manhã e já fez reapresentação no mesmo dia durante a tarde. A atividade final aconteceu no sábado.

O atacante Marinho, que ficou fora da última partida por suspensão, é a novidade entre os retornos. O Fortaleza não tem baixas por desfalque, a única ausência por lesão segue sendo do volante Hércules.

Como chega o Goiás | Ausências e dúvidas

Para o confronto de logo mais, contra o Fortaleza, o Goiás não vai poder contar com algumas peças, começando pelo lateral Bruno Melo, impossibilitado de atuar por cláusulas contratuais. O jogador pertence ao Leão e está no Goiás por empréstimo. Sidimar deve ser o seu substituto no duelo. Além de Bruno Melo, Palacios também não deve estar em campo. Isso porque o jogador saiu do jogo contra o Grêmio com dores no ombro. Matheus Babi deve ir para o jogo, já que Apodi vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

João Magno, Hugo e Higor Meritão também são desfalques, ambos entregues ao departamento médico.

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Calebe; Pikachu, Guilherme e Galhardo (Lucero). Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Diego; Willian Oliveira, Morelli, Luís Oyama e Guilherme; Vinícius e Matheus Babi (Palacios). Treinador: Mário Henrique.

Ficha Técnica | Fortaleza x Goiás

Local: Arena Castelão

Data: 03/12/2023

Horário: 18h30

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Assistente 1: Mauricio Coelho Silva Penna

Assistente 2: Michael Stanislau

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA)