Caio Alexandre é o volante da Série A com mais participação em gols

O meio-campista Caio Alexandre é um dos destaques do Fortaleza na temporada 2023, sendo o volante com mais participações em gol entre jogadores da Série A. Em 26 jogos (26 como titular), ele participou de 9 gols do Tricolor de Aço, sendo 4 gols - o último contra o Corinthians na segunda-feira - e 5 assistências.

As 5 assistências dele também o deixam como melhor 'passador' entre jogadores da elite. O levantamento foi feito pela plataforma SofaScore.

🔎 Caio Alexandre (24 anos) é o volante da Série A com mais assistências e participações em gols na temporada 2023! 👏👏



⚔️ 26 jogos

⚽️ 4 gols

🅰️ 5 assistências

🦾 158 bolas recuperadas (!)

🆚 61 desarmes (!)

🔑 35 passes decisivos (!)

✅ 88% acerto passe

💯 Nota Sofascore 7.00 pic.twitter.com/sC22cYzcgR — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 9, 2023

Além das funções ofensivas, Caio também se destaca em sua função primordial em defender: são 158 bolas recuperadas e 61 desarmes.

Gols

Caio Alexandre marcou gols diante do Atlético Cearense (6x1), Ferroviário (4x0), no jogo de ida da final do Estadual contra o Ceará (2x1), e mais recentemente, diante do Corinthians no empate em 1 a 1 em Itaquera pela Série A.

Legenda: O volante leonino já marcou 4 gols na temporada 2023 Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

Assistências

Já nos passes para gol, Caio participou de gols diante do Campinense, Atlético Cearense, Deportivo Maldonado e Coritiba.

Contrato

Caio Alexandre está no Fortaleza emprestado pelo Vancouver Whicaps, do Canadá. No final de 2022, o jogador renovou seu contrato de empréstimo com a equipe cearense, firmando vínculo até o dia 31 de dezembro de 2023. O Fortaleza também garantiu a opção de compra em definitivo do volante no final do contrato.