Corinthians x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalação

O Fortaleza enfrenta o Corinthians nesta segunda-feira (8) pela Série A do Brasileiro. Invicto, o Leão viajou até à capital paulista em busca de pontuar fora de casa. As equipes entram em campo às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo encerra a 4ª rodada do Brasileirão.

Lutando na parte de cima da tabela, o Tricolor tem sete pontos somados até aqui, com duas vitórias e um empate. O time tem o melhor ataque da competição, com oito gols, foi vazado três vezes e, por isso, também tem o melhor saldo de gols da tabela, com cinco.

Já o Corinthians vive uma fase mais instável. O Timão está na zona de rebaixamento com apenas três pontos e uma vitória. O time paulista passou por mudança de comando em polêmica envolvendo o ex-treinador Cuca. A equipe já vem sendo comandada por Vanderlei Luxemburgo, que estreou com derrota na Libertadores contra o Independiente del Valle-EQU.

Transmissão

Momento | Dúvidas e ausências

Do lado tricolor, o Fortaleza chega embalado. São 10 jogos de invencibilidade para o time de Vojvoda. O Leão vem colecionando marcas no último mês e a confiança do elenco está elevada. No último jogo, na Copa Sul-Americana, goleou por 6x1 e encaminhou a classifcação para a próxima fase.

Com o ataque em alta, a preocupação fica em torno de Lucero. O argentino segue entregue ao departamento médico, tratando um estiramento muscular na posterior da coxa. Em contrapartida, ganhou o reforço de Thiago Galhardo, que estava suspenso após punição do STJD. O atleta recebeu efeito suspensivo e a liberação para entrar em campo.

Em momento distinto, o Corinthians tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Na Libertadores, vive uma situação complicada no Grupo E, com apenas três pontos conquistados. Na Série A, a situação é a mesma: o Timão vem de duas derrotas seguidas contra Goiás e Palmeiras, respectivamente.

Palpites

Prováveis escalações

Corinthians | Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera e Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico : Vanderlei Luxemburgo.

| Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera e Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. : Vanderlei Luxemburgo. Fortaleza | Fernando Miguel, Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Calebe; Pochettino, Moisés e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | Corinthians x Fortaleza

Competição: Série A de 2023 - 4ª rodada.

Onde: Neo Química Arena, São Paulo

Quando: 08/05/2022

Horário: 20h (de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA)

Assistente 2: Rafael da Silva Alves (FIFA)

VAR: Johnny Barros de Oliveira