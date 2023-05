Fortaleza soma ponto importante fora, segue no G-4 da Série A, mas liga alerta com DM

O Fortaleza empatou com o Corinthians em 1 a 1, nesta segunda-feira (8), fora de casa, pela Série A. Um resultado que chega com dois pesos: da importância de pontuar e seguir no G-4, mas o gol sofrido aos 41 minutos do 2º tempo, trazendo um sabor amargo. No fim, a manutenção da invencibilidade.

A equipe cearense competiu em alto nível na Neo Química Arena. Suportou a pressão, cresceu no 2º tempo e abriu o placar com Caio Alexandre. Uma vitória, que seria inédita, esteve próxima até a falha defensiva envolvendo Pacheco e Fernando Miguel, resultando na igualdade em finalização de Yuri Alberto.

É o panorama: o deslize individual impactou a consistência coletiva. Nos minutos finais, com tudo aberto, não conseguiu superar a defesa adversária e trouxe o empate, agora com oito pontos na tabela.

Em campo, o argentino Silvio Romero teve bom desempenho, com um gol anulado e uma assistência. Caio e Sasha também participaram bem no meio-campo, como os zagueiros Titi e Brítez, com bom rendimento nos duelos de 1x1.

Invencibilidade

Na temporada, o Fortaleza engatou o 11º jogo de invencibilidade, em sequência iniciada em abril. Como visitante, é o 6º confronto. O rendimento é fruto da competitividade, com Vojvoda conseguindo adaptar o sistema tático ao repertório do oponente: contra o Corinthians, não foi dominado no jogo.

No Brasileirão, chega aos oito pontos. Atrás de Botafogo (12), Palmeiras (10) e Cruzeiro (9). Na edição tida como a mais difícil dos últimos anos, ter um início forte é fundamental para os objetivos.

Legenda: O Fortaleza tem duas vitórias e dois empates no início da Série A de 2023 Foto: reprodução / SrGoool

Preocupação no DM

A situação do departamento médico é o alerta para o Fortaleza. Na vitória contra o Estudiantes de Mérida-VEN, pela Sul-Americana, na última quinta (4), o zagueiro Benevenuto sentiu contusão, diagnosticada como edema no músculo adutor da coxa direita. Contra o Corinthians, mais dois.

Os atacantes Thiago Galhardo (trauma na coxa direita) e Moisés (trauma no pé direito) deixaram o jogo com contusões e serão reavaliados. Assim, na alta intensidade, o elenco sofre com baixas.

A última atualização clínica, divulgada nesta segunda (8), tinha também Pedro Rocha, que se recupera de cirurgia após lesão ligamentar no joelho esquerdo. Já o goleiro João Ricardo e o atacante Lucero iniciaram o período de transição e, a depender da recuperação, podem retornar.