Vojvoda nega procura do Corinthians e destaca crescimento do Fortaleza: 'podemos brigar acima'

Fortaleza chegou a 11 jogos invicto na temporada. O Tricolor abriu o placar, mas levou o empate do Corinthians na reta final da partida desta segunda-feira (8), na Neo Química Arena, em São Paulo. Na terceira temporada no comando do Leão, Juan Pablo Vojvoda chegou a ser especulado no Timão, atualmente liderado por Vanderlei Luxemburgo. O argentino avaliou a partida, negou ter sido procurado pela equipe paulista e destacou o projeto de crescimento da equipe cearense.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza Não fui procurado pelo Corinthians. E acho que foi bom isso. Fala de respeito e de valores de um clube como o Corinthians. E eu parabenizo isso também. A mim, o que seduz, é principalmente as pessoas com quem trabalho no dia a dia. Há um projeto. Nos momentos difíceis que passamos ano passado, as pessoas responderam. Falo de todos, não somente do presidente e da diretoria. E nesse momento senti uma resposta deles e isso tem um valor extra para mim. E isso também influi na hora de tomar decisões .E também acho que o Fortaleza tem um projeto, é um clube grande do Brasil, um clube que joga sempre em casa com 40, 50 mil pessoas. Isso eu gosto. Da cidade, do dia a dia. Mas sou um profissional do futebol, estou sempre exposto. Mas preciso respeitar meus contratos. Quando dou uma palavra, necessito isso por uma questão muito pessoal.

Caio Alexandre e Yuri Alberto marcaram para Fortaleza e Corinthians, respectivamente, em jogo da 4ª rodada do Brasileirão. O empate garantiu ao Tricolor do Pici uma sequência de 11 jogos invicto. Vojvoda destaca que o objetivo é lutar para crescer cada vez mais e pontua a importância de manter a motivação da equipe.

“É o trabalho do dia a dia. Não somente da comissão técnica e dos jogadores, mas um trabalho responsável de todo o clube. Quando falo de clube, é da diretoria, da gente que trabalha no dia a dia conosco, os torcedores fazem sua parte também. Mas o desafio é esse, que o Fortaleza continue crescendo. Sabemos que o Nordeste tem uma paixão importante pelo futebol. Há muitos times que levam muitos torcedores ao campo. Nosso desafio é que nosso clube continue desse jeito, crescendo passo a passo e também acreditando que podemos brigar acima, brigar com times que tem história no futebol brasileiro, porque nessa história eles ganharam e conseguiram ir além. Mas o Fortaleza está também com toda a vontade de poder brigar como deve brigar um clube nordestino, porque temos tudo para poder fazê-lo. Com a mesma humildade, com os pés no chão, mas também acreditando, e essa é a nossa tarefa”, ressalta.

O treinador argentino avaliou a partida diante do adversário paulista. Para Vojvoda, é importante o desenvolvimento do grupo e a ideia de que diferentes jogadores marquem gols.

“É um trabalho de todo o time. Temos que fazer nossos comportamentos defensivos, mas somos um time que cria finalizações. Somos um time vertical, que se adapta muitas vezes ao que necessita cada partida. E isso confirma também nossa intenção de que diferentes jogadores cheguem perto do gol e consigamos objetivos. O Brasileiro vai ser muito difícil, e só começou. E hoje acho que se viu um jogo, principalmente na segunda parte, nos últimos 10 minutos, que foi interessante. Dois times empatando, bom campo para jogar, ganhando o Fortaleza, o Corinthians empata... Nos últimos 5 minutos, o Corinthians buscava o gol e o Fortaleza respondia. Acho que essa é a essência do futebol, e o futebol brasileiro tem que conservar isso. Bons campos, bons torcedores, muito futebol a cada três dias, os melhores jogadores do mundo estão nessa liga. Eu assisto todo dia essa liga e acho que o produto Brasileirão tem tudo para continuar crescendo”, concluiu.

O Fortaleza está 4º na tabela, com 8 pontos. A equipe volta a campo nesta quinta-feira (11), quando recebe o São Paulo em jogo da 5ª rodada da Série A. Os times se enfrentam a partir das 20h (de Brasília), na Arena Castelão.