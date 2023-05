Vojvoda iguala Rogério Ceni e se torna 2º técnico com mais jogos pelo Fortaleza; veja ranking

O argentino Juan Pablo Vojvoda se tornou o 2º técnico com mais jogos no comando do Fortaleza na história do clube. A marca foi alcançada nesta segunda-feira (8), na partida contra o Corinthians, quando totalizou 153 partidas, igualando o total de Rogério Ceni, que passou pelo clube entre 2018 e 2020.

No Pici desde maio de 2021, o comandante renovou o contrato até o fim de 2024. Assim, a expectativa é que acumule ainda mais partidas, em uma passagem que já é histórica para o Leão.

Legenda: Rogério Ceni trabalhou no Fortaleza durante três temporadas na carreira Foto: JL Rosa / SVM

No período com o time, Vojvoda conquistou o Campeonato Cearense três vezes (2012-2022-2023), além da Copa do Nordeste (2022). Também garantiu as classificações inéditas para Libertadores, através de campanhas históricas na Série A, e avançou à semifinal da Copa do Brasil.

O treinador com mais jogos pelo Fortaleza é Moésio Gomes, com 229 partidas. Caso Vojvoda permaneça no Pici até o fim do vínculo, a tendência é que o técnico possa alcançá-lo no ranking.

TÉCNICOS COM MAIS JOGOS PELO FORTALEZA