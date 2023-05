Caio Alexandre quer força da torcida do Fortaleza para jogo diante do São Paulo

Passado o empate em 1 a 1 do Fortaleza contra o Corinthians, na Neo Química Arena, o foco do Leão agora está em mais um time paulista: o São Paulo. O volante Caio Alexandre, autor do gol leonino na noite de ontem (08), comentou sobre o próximo compromisso do Tricolor do Pici no Brasileirão.

6 jogos invictos do Fortaleza na temporada como mandante na Arena Castelão.

“Agora teremos um grande jogo diante do São Paulo. Sabemos da dificuldade que será essa partida, o Dorival chegou fazendo um grande trabalho e vamos ter que estar muito atentos pois eles têm grandes jogadores. Mas estaremos em casa, com o apoio do nosso torcedor, e buscaremos dar o nosso melhor para tentar dominar as ações do jogo e fazer uma grande partida para garantir os três pontos que são de suma importância pra gente dentro do campeonato”, disse o atleta.

Legenda: Volante é uma das principais peças do Fortaleza e dita o ritmo do meio campo da equipe. Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Sobre o estilo de jogo adotado pela equipe, de sempre jogar pra frente e buscar o gol adversário, o camisa 8 atribuiu ao trabalho desenvolvido pelo comandante Juan Pablo Vojvoda.

“O professor pede uma intensidade de jogo muito grande, a gente tem que correr muito, se dedicar e pressionar bastante o portador da bola, que no caso é o adversário. Além disso, temos que sair bem nos contra-ataques e ter coragem e personalidade para jogar. Acho que tudo isso é fundamental para o nosso jogo. Essa diversidade da equipe, de saber os momentos do jogo e ter a leitura exata, é super importante”, analisou.

Próximo jogo

O Fortaleza já volta a campo nesta quinta-feira (11), para enfrentar o São Paulo, às 20h, na Arena Castelão. A partida é válida pela 5ª rodada do Brasileirão.