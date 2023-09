Em seu jogo de número 151, Yago Pikachu marca e carrega estatística positiva na temporada; entenda

Desde sua chegada ao Fortaleza, Yago Pikachu teve uma rápida adaptação e, com suas boas atuações, gols e assistências, logo caiu nas graças da torcida tricolor. Na partida desta quinta-feira (14), diante do Corinthians, na Arena Castelão, o atleta completou o seu jogo de número 151 com a camisa do Leão do Pici e foi extremamente decisivo, balançando as redes e garantindo a vitória sobre o time paulista. De quebra, ele consagra uma estatística extremamente positiva. Em 2023, quando ele marcou, o Tricolor sempre venceu.

Somando todas as competições do time de Juan Pablo Vojvoda no ano, o paraense fez nove gols em oito jogos e todos terminaram com o resultado positivo para o lado leonino. Pikachu marcou no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, na Série A e na Sul-Americana. Veja os jogos abaixo:

Fortaleza 2 x 0 Iguatu - Campeonato Cearense

Fortaleza 3 x 0 CSA/AL - Copa do Nordeste

Fortaleza 6 x 1 Águia de Marabá/PA - Copa do Brasil

Coritiba 0 x 3 Fortaleza - Brasileirão

Fortaleza 6 x 1 Estudiantes de Mérida - Copa Sul-Americana

Fortaleza 3 x 2 San Lorenzo - Copa Sul-Americana

Fortaleza 1 x 0 Athletico-PR - Brasileirão

Fortaleza 2 x 1 Corinthians - Brasileirão

NÚMEROS POSITIVOS

Em seus 151 jogos pelo Tricolor do Pici, Yago Pikachu soma 38 gols e 24 assistências. Apenas em 2023, são 17 participações diretas em gols, ficando atrás apenas de Lucero, que tem 26 (19 gols e sete assistências) e Thiago Galhardo, que tem 18 (15 gols e 3 assistências).