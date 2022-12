Vampeta diz que declaração de Casagrande irritou jogadores do Penta, como Kaká e Roberto Carlos

O ex-volante do Corinthians e da Seleção Brasileira, o pentacampeão do Mundo Vampeta, revelou uma irritação comum entre jogadores da Seleção Brasileira campeã em 2002 com declarações do comentarista e ex-jogador Walter Casagrande, que atualmente também escreve um blog esportivo no UOL.

Em comentário durante live na Jovem Pan, Vampeta revelou teor de conversas no bate-papo de um grupo com pentacampeões mundiais no Whatsapp.

A declaração de Casagrande que irritou os campoeões de 2002 foi uma comparação entre ex-jogadores argentinos e brasileiros. Ele afirmou que a seleção argentina possui mais 'identificação com seus torcedores”, já que os ídolos costumam assistir aos jogos nas arquibancadas. Em contrapartida, nomes históricos da Seleção Brasileira ficavam próximos a cartolas da Fifa.

'Argentinos nunca deixam de ser torcedores'

"Os brasileiros não se misturam, enquanto os argentinos nunca deixaram de ser torcedores. Existem vídeos e imagens rodando a internet com ex-jogadores argentinos que são de emocionar. E também existem vídeos e imagens de ex-jogadores brasileiros que chocam pela arrogância e pela distância que se colocam do nosso povo", disse Casagrande.

Vampeta, então explicou a reação de jogadores. "A câmera no jogo do Brasil sempre pega o Kaká, Ronaldo, Roberto Carlos e o Cafu. Tá dando a maior polêmica e eu vou contar. Tem um grupo de 2002 e os caras estão putos com o Casagrande", disse Vampeta.

"O Kaká, que é da igreja, postou que eles estão trabalhando contratados pela Fifa, como têm outros campeões mundiais. O comentário mais simples foi do Kaká: ‘Ele trabalhou tanto tempo na Globo, porque ele não saia dos estúdios e ia para o meio da torcida?’. Esse foi o mais simples do Kaká, que é da igreja. Se eu for mostrar o resto vai dar uma confusão do c***, eu não quero essa parada. Por mais que não pareça, eu gosto do Casagrande", completou Vampeta.